İnegölspor'da hem sevinç, hem de sitem hakim

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)



TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele veren İnegölspor’da, hafta sonu kazandığı Menemen Belediyespor maçının ardından yüzler gülmeye başladı. Play off’a göz kırpan İnegölspor, destek bekliyor.

İnegölspor’u değerlendiren teknik direktör Murat Yoldaş, çok sevinçli olduklarını belirterek, \"Taraftarların da neşesini görüyorsunuz zaten. Çok büyük bir mücadele vardı sahada. Menemen iyi bir takım, zor bir takım ama yenilmeyecek bir takım değil. Bunu zaten biliyorduk. Kazandığımız için çok mutluyuz. Hep söylüyorum. Yukarıya doğru ivme kazanan bir takım. Yukarıdan kopmayacağımızın işaretleri hep aynı şekilde devam ediyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Ama dediğim gibi zor maçları da kazanıyoruz. Bu takım artık önünde bir engel tanımayacağını göstermiştir. İstediği taktirde yenemeyeceği bir takım yoktur. Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadeleyi vereceğiz\" dedi.

\"DİNAMİKLERİN HAREKETE GEÇMESİ LAZIM\"

Oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik adam, \"Sezon başından beri gerek yönetim gerek takım olarak çok zorlu yollardan geçtik. Bazı kısıtlı imkanlarla da buraya kadar geldiğimizi söylemek istiyorum. Artık İnegöl dinamiklerinin bu takımının arkasında durulması açısından biraz daha harekete geçmesi lazım. Onların da her zaman desteklerini bekliyoruz. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

MÜNÜR KANAR: \"YAZIKLAR OLSUN\"

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar ise, kulübün yalnız bırakıldığını ve protokolün maça gelmemesine sinirlendiğini ifade ederek, “Zor maç olacağını biliyorduk. Liderle oynadık. Yendik, yolumuza devam ediyoruz. 3 puanı İnegöl halkına ve Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğimize armağan ediyorum. Biz boynu bükükler gibi olduk. Maçta protokol yok. Demek ki kulübün sahibi Münür Kanar. Tek başımıza kaldık. Bizi yalnız bırakıyorlar. Ben buna çok üzülüyorum. Bu nasıl bir şey anlamış değilim. Bu konuda serzenişte bulunuyorum. Haklıyım. Menemen Belediye Başkanı burada. Böyle bir şey yok. Biz kötülük mü yaptık? Bana bunu izah etsinler. Eğer diyorlarsa biz bu takımı şampiyon yapacağız ben bugünden itibaren karar alıp istifa edeceğim. Gelsinler yapsınlar. Yazıklar olsun. Borcu olmayan kulübü yalnız bıraktılar. Bundan sonra gelsinler kendileri yapsınlar. Ayıptır. Sanki kulübün tek sahibi benim. Böyle yalnızlık olur mu? Protokol buraya gelmek zorunda” ifadelerini kullandı.

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