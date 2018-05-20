İnegölspor'da başkanlığa Eşref Güç seçildi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

Spor Toto 2\'nci Lig kulübü İnegölspor\'un bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa eski başkanlardan Eşref Güç seçildi.

İnegölspor olağan genel kurulu Sani Konukoğlu Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Seçim öncesi dilek ve temenniler bölümünde konuşan başkan Münür Kanar, \"Öncelikle 2017-2018 sezonunda İnegölspor\'un düşmüş olduğu bir pozisyondan, ben ve arkadaşlarım talip olduk. Ama ne yazık ki biz İnegöllüler olarak biz birbirimizi tutmadık ve kuyusunu kazdık. Biz bu takım başına geldiğimizde, \'Bu takımı düşürürler\' dediler. Ben buradan değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Burada olması gereken insanlar burada değil. Bunun için çok üzgünüm. Kulüplerin 7-8 trilyon borcu yok. Ama İnegölspor olarak biz böyle değiliz. Ben işimi takip ediyorum. Eskişehir\'den geliyorum. Altyapımızın maçı vardı. Onlarla birlikteydim\" dedi.

Kanar, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü:

\"Ben daha önce Cemal Arık, Metin Anıl, Eşref Güç gibi isimler aday olursa ben yerimi bilirim dedim. Bu nedenle de aday olmayacağımı daha önce açıkladım. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.\"

\"EL ELE VERİP ÇOK İYİ BİR PLANLAMA YAPMALIYIZ\"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, \"Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Benden önceki konuşmacılar yaşadıkları tecrübeleri paylaştılar. Bence üzerinde düşünülmesi gereken şeyler söylediler. İnegölspor şehrimizin her zaman değer olmuş, başarı yakalama noktasında olumsuzluklar olmuş ve bir üst lige çıkamamış. Başarı tesadüf değil. Başarının arkasında ciddi bir çalışma gerekiyor. Bunun yanında ekonomi anlamında sürdürülebilirlik gerekiyor. İnşallah bu kongre hayırlara vesile olsun. Kongrenin ardından seçilen başkanımız, taraftarımız, basınımız, el ele verip çok iyi bir planlama yapmalıyız\" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Oy kullanımının ardından başkanlığa Eşref Güç seçildi. Güç başkanlığında yeni yönetim kuruluna ise Abdurrahman Maksutlar, Ali Ezim, Ali Şahin, Aydın Soral, Aziz Polat, Bayram Yardımcı, Enver Oğuz Topuz, İbrahim Bayram, Kani Ademoğlu, Kani Uçsoy, Kerem Arı, Kılıç Demirbaş, Levent Özçiftçi, Murat Sarıkaya, Mustafa Arıcı, Mustafa Şeşka, Nahit Eren, Ozan Can, Sebahattin Ablak, Sedat Esadi, Semih Peşin, Sinan Kılakay, Şaban Gümüş, Şerif Şentürk, Talha Öziş, Tufan Tutum, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise, İsmail Ergün, Fatih Uslu ve Murat Bayram seçildi.

\"İNEGÖLSPOR\'A HİZMET HEPİMİZİN GÖREVİ\"

Seçim sonrası kürsüye çıkan yeni başkan Eşref Güç, \"İnegölspor\'a hizmet etmek sadece bizim görevimiz değil. Partilerimizi, belediye başkanımız, iş adamlarımız ve bütün İnegöl insanının görevidir. İnegölspor yönetimi sizin hakkınızdır. Yani bunu art niyetle kullanacak arkadaş aramızda yok. Münür başkanımızın biraz daha olanağa sahip olsaydı, çok daha farklı bir İnegölspor olabilirdi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Kongrenin İnegölsporumuza hayırlar getirmesini diliyorum\" ifadelerini kullandı.

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