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Spor

İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: "Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz"

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),(DHA) İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, "Play-Off'a oynayan bir ekibiz

12 Mart 2018 17:09

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

İnegölspor\'da teknik direktör Murat Yoldaş, \"Play-Off\'a oynayan bir ekibiz. Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz. Güzel bir çıkışın ardından iniş yaşanabiliyor. Önemli olan bunu çok çabuk şekilde atlatmak. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum\" dedi.
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele veren İnegölspor\'da teknik direktör Murat Yoldaş, deplasmanda 3-1 kaybedilen Sancaktepe Belediyespor maçını değerlendirdi. \"Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz\" diyen tecrübeli çalıştırıcı, \"Bu mücadele zorluluk derecesi artarak devam edecek. Son 2 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. Sezon başı hedefler ile geldiğimiz nokta itibariyle diyorum. Şuan ki hedefimiz farklı tabi. Play-Off\'a oynayan bir ekibiz. Bu da bizi hedef takım haline getiriyor. Dolayısıyla daha zorlu bir süreç var önümüzde. 10 haftalık bir seri yakaladık. Güzel bir çıkışın ardından iniş yaşanabiliyor. Önemli olan bunu çok çabuk şekilde atlatmak. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum\" ifadelerini kullandı.
Fiziksel olarak maçın son dakikasına kadar ayakta kalabildiklerini söyleyen Yoldaş, \"Ama belki mental anlamda yorgunluk olabilir. Tabi bu arada sakatlıklar, hastalıklar çok fazla canımızı sıkıtı. Ama şunu bilmek lazım. Sezon başından beri bu takım çok koşarak, çok mücadele ederek, özveri göstererek, belki de ligin üzerinde bir performans göstererek buralara geldi. O yüzden sevgiyi, saygıyı ve desteği sonuna kadar hak ediyor diye düşünüyorum. Biz takım olarak şimdiye kadar nasıl mücadele edip başarılı olduysak, kalan 8 maçta da varımızı yokumuzu ortaya koyup, ilk 5 içerisinde yer almaya çalışacağız\" dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca açıklamasında, \"Kimsenin ümitsizliğe kapılmasını istemiyorum. Bizim ihtiyacımız olan tek şey var. İnanmış bir yürek diyebilirim. O da bizde var. Taraftarlarımız bize inandı. Bizim inanmışlığımıza da inandılar. Bize destek verdiler. Takımlarının yanında oldular. Bundan sonrada olacaklarını düşünüyorum. Yanımızda olmaya devam edeceklerdir. Buna inancım sonsuz. Hafta sonu oynayacağımız önemli  bir maç var. Amed maçında taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.

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