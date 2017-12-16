İnegölspor- Sivas Belediyespor: 1-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx)- Abdullah Uğur Sarı (xx), Önder Turgay Demirdak (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Kemal Hastürk (xxx), İsa Akgöl (xx), Bilal Özdemir (xxx), Okan Deniz (xxx) (Dk. 81 Kenan Şahin ?), Emrah Dağ (xx), Raif Demir (xx), Ali Sakal (xx), Anıl Şahin (xx), Barış Sinan Üstün (xx) (Dk. 84 Uğur Parlak ?), Ahmet Hakan Şahin (xx) (Dk. 62 Enes Ata xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Nuri Melih Mursal (xx), Uğur Bulut (xx), Feyyaz Belen (xxx), Sinan Akaydın (xx) (Dk. 83 Eren Görür), Ozan Kılıçoğlu (xx) (Dk. 90 Gürkan Arslan ?), Fatih Çıplak (xx) (Dk. 46 Ali Aydın xx), Hüseyin Bak (xx), Tunay Acar (xx), Seyid Ahmet Han (xx), Niyazi Batuhan Salman (xx)

SARI KARTLAR: Okan Deniz, İsa Akgöl, Enes Ata (İnegölspor), Fatih Çıplak, Niyazi Batuhan Salman, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)

GOLLER: Dk.90+4 Kemal Hastürk (İnegölspor) - Dk.78 Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, ilk devrenin son maçında ligin şampiyonluk adaylarından Sivas Belediyespor\'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın 78\'inci dakikasında Feyyaz’ın ayağından bulunan golle 1-0 geriye düşen İnegölspor, 90+4’te Kemal’in ayağından bulduğu golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

7\'nci dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında Sinan\'ın aşırtma pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Feyyaz\'ın sert şutu direkten döndü.

8\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Anıl Şahin\'in sert şutunu kaleci Serkan güçlükle çıkardı.

21\'inci dakikada gelişen kontratakta sol çaprazda topla buluşan Feyyaz\'ın sert şutu az farkla auta gitti.

22\'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Anıl\'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Raif\'in şutu defansa çarparak kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Raif\'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

26\'ncı dakikada orta sahadan aldığı topla hızlı çıkan Barış Sinan\'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.

27\'nci dakikada gelişen Sivas atağında Hüseyin\'in ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.

31\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emrah\'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde kafaya yükselen Raif\'in vuruşu kaleciden döndü. Boşta kalan topa gelişine vuran Ahmet Hakan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemeyerek auta attı.

37\'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Raif şık çalımlarla getirdiği topu Ahmet Hakan\'a gönderdi. Ahmet\'in sert şutunda kaleci topu zorlukla kornere çeldi. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası önüne düşen topa gelişine vuran Okan\'ın şutu az farkla auta gitti.

41\'inci dakikada Niyazi’nin ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

62\'nci dakikada gelişen Sivas atağında Seyid\'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

66\'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah\'ın şutu az farkla auta gitti.

67\'nci dakikada Okan Deniz\'in yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Serkan son anda kornere çeldi.

78\'inci dakikada ani gelişen Sivas Belediyespor atağında uzun topta defansın arkasına sarkan Feyyaz yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

82\'nci dakikada sağdan gelişen İnegölspor atağında Enes\'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali\'nin şutu defansa çarparak kornere çıktı.

90\'ıncı dakikada Emrah\'ın pasında ceza sahası dışında boş pozisyonda topla buluşan Kenan Şahin\'in yerden şutu direk dibinden auta gitti.

90+4\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Anıl\'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına düşen topu iyi takip eden Kemal, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek maça denge getirdi: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.

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