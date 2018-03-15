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Spor

İnegölspor maçına Amed Sportif taraftarı alınmayacak

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA), (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in İnegölspor maçına taraftar yasağı geldi

15 Mart 2018 19:46

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA), (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in İnegölspor maçına taraftar yasağı geldi. Taraftarlar, pazar günü oynanacak İnegölspor karşılaşmasına alınmayacak.
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 18 Mart Pazar günü oynanacak olan İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı için karar çıktı. Daha önce de birçok kez ceza alan Amed Sportif Faaliyetler seyircisine 46\'ncı taraftar yasağı Bursa’nın İnegöl ilçesinde oynanacak İnegölspor maçında uygulanacak. Kaymakam Ali Akça başkanlığında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan yasak kararına göre; İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına Amedsporlu taraftarlar alınmayacak.
Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler, geçen hafta sonu 1-0 kazandığı Sarıyer maçında yaşananlar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği\'nin sevk gerekçesinde maçta yaşanan kötü ve çirkin tezahüratlar gösterildi. PFDK\'nın Amedspor\'la ilgili vereceği karar bugün belli olacak.

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