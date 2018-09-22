İnegölspor-Kastamonuspor 1966: 0-2



Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Adem Şahan (xx), Mahmut Gülle (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Kemal Hastürk (xx), Arif Şahin (xx) (Dk. 46 Raif Demir xx), Yaşar Çetin (xx), Cengiz Ötkün(xx) (Dk. 46 Okan Deniz xx), Serhat Mermer (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Birhan Vatansever (xx) (Dk. 69 Taner Yalçın xx), Osman Torun (xx), Volkan Altınsoy (xx), Orhan Evci (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir Sevgi (xxx), Mustafa Çakır (xxx), Abdulaziz Solmaz (xx) (Dk. 90 Murat Kara(xxx)), Ayhan Gürbüz (xx) (Dk. 81 Oğuzhan Öztürk xxx), Ozan Kılıçoğlu (xx) (Dk. 85 Niyazi Batuhan Salman x), Ertan Taşkıran (xx), Şaban Özel (xxx), Soner Dikmen (xxx), Muharrem Ozan Cengiz (xxx), Yakup Yiğit (xxx), Bahri Can Avcı (xxx)

SARI KART: Arif Şahin, Yaşar Çetin, Osman Torun (İnegölspor), Ayhan Gürbüz, Yakup Yiğit, Muharrem Ozan Cengiz, Erkan Taşkıran, Bekir Sevgi, Soner Dikmen (Kastamonuspor 1966)

GOLLER: Dk. 36 Ozan Kılıçoğlu, Dk. 36 Erkan Taşkıran (Kastamonuspor 1966)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Kastamonuspor 1966’ya 2-0 mağlup oldu.

3\'üncü haftada Bordumspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek için galibiyet parolası ile sahaya çıkan İnegölspor, 36 ve 39\'uncu dakikalarda kalesinde gördüğü goller sonucunda sahadan puansız ayrıldı.

Maçtan öne çıkan anlar şöyle;

13\'üncü dakikada gelişen Kastamonuspor atağında sol kanattan ceza sahası içine giren Şaban’ın pasında gelişine şut çıkaran Abdulaziz’in topu direkten döndü.

14\'üncü dakikada gelişen Kastamonuspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ayhan’ın şutunu kaleci Şener son anda kornere çeldi.

16\'ncı dakikada hızlı gelişen Kastamonuspor atağında Soner’in attığı uzun topta defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Erkan’ın şutu kaleci Şener’de kaldı.

18\'inci dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Arif’in şutu kalecide kaldı.

24\'üncü dakikada Serhat’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Arif’in şutu kalecide kaldı.

32\'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emirhan’ın uzaktan şutu kaleci Bekir’in kucağında kaldı.

36\'ncı dakikada şık paslaşmalarla İnegölspor ceza sahasına giren Kastamonuspor’da Muharrem’in pasında kendine boş alan oluşturan Ozan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

39\'uncu dakikada sol kanattan gelen Kastamonuspor’da Soner’in pasında arka direkte topla buluşan Erkan’ın şutu filelerle buluştu: 0-2.

45\'inci dakikada gelişen Kastamonuspor atağında ceza sahasında topla buluşan Muharrem’in şutu kaleci Şener’de kaldı.

49\'uncu dakikada yaşanan karambolde topu önünde bulan Volkan’ın şutu üstten auta gitti.

65\'inci dakikada gelişen İnegölspor’da Raif’in kafa ile indirdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Emirhan’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

79\'uncu dakikada Raif’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemal’in şutu üstten auta gitti.

85\'inci dakikada Okan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yaşar’ın şutu kalecide kaldı.

90\'ıncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Taner’in sert şutu üstten auta gitti.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmayınca İnegölspor sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)