İnegölspor hazırlık maçında Karacabey Belediyespor'u yendi

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, yeni sezon öncesi evinde oynadığı hazırlık maçında TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor’u 3-0 yendi.

5\'inci dakikada sağ kanattan gelişen İnegölspor atağında Özer’in uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emirhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

8\'inci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Özer’in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

30\'uncu dakikada Emirhan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Volkan’ın kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

34\'üncü dakikada gelişen Emirhan’ın ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü.

39\'uncu dakikada sol kanattan gelişen İnegölspor atağında Osman’ın yerden ortasında ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Raif, takımının 2\'nci golünü kaydetti: 2-0.

61\'inci dakikada sağ kanattan Özer’in ortasında ceza sahasında topa gelişine vuran Yaşar’ın şutu kaleciden döndü. Ceza sahası içinde boşta kalan topu kapan Osman’ın şutu kalecinin yanından filelerle buluştu: 3-0.

73\'üncü dakikada sağ kanattan Serhat’ın ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Volkan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

74\'üncü dakikada gelişen kontratakta Ömer Faruk’un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emirhan’ın vuruşu direkten döndü.

Karşılaşma İnegölspor\'un 3-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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