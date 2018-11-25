İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Caner Eroğlu (xx), Mustafa Onur Özgenç (xxx), Ali Yılmaz
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Gökhan Kurumuş (xx), Okan Deniz (xx) (Dk. 85 Ozan Pekdemir x), Taner Yalçın (xx), Serhat Mermer (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Osman Torun (xx) (Dk. 72 Birhan Vatansever xx), Volkan Altunsoy (xx), Orhan Evci(xx), Yasin Görkem Arslan (xx), Ahmet Hakan Şahin (xx)( Dk. 80 Yaşar Çetin)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xx), Muharrem Doğan (x) (Dk. 85 Faruk Öcal), Fırat Arıkan (xx), Mehmet Mehmeder Önkuzu (xx) (Dk. 65 Fatih Kamacı x), Serdar Deniz (xx), Hüseyin Çolak (xx), Musa Sinan Yılmazer (xx) (Dk. 80 Hüseyin Altuğtaş x), Kadir Arı (xx), Burak Demireğen (xx), Murat Kayal ı(xx), Mehmet Cansın Çiçek (xx)
SARI KARTLAR: Yasin Görkem Arslan, Orhan Evci, Serhat Mermer (İnegölspor), Muharrem Doğan (Gümüşhanespor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı.
29\'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içine atılan topla buluşan Orhan’ın vuruşu kalecide kaldı.
41\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Hakan’ın ortasında Emirhan’ın gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.
44\'üncü dakikada kazanılan köşe vuruşunda Emirhan’ın ortasında topla buluşan Tamer’ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.
53\'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında sol kanattan ilerleyen Osman’ın ortasına yükselen Emirhan’ın vuruşu az farkla auta çıktı.
Maç bu skorla sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)