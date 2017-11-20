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Spor

İnegölspor cephesinde galibiyet sevinci

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA), (DHA) - İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, kazanılan Keçiörengücü maçına dair, "Takım disiplini, kazanma hırsı üst safhadaydı ve olağan üstü mücadele ettiler

20 Kasım 2017 21:11

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA), (DHA) - İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, kazanılan Keçiörengücü maçına dair, \"Takım disiplini, kazanma hırsı üst safhadaydı ve olağan üstü mücadele ettiler. Ben oyuncularımı o açıdan tebrik ediyorum\" dedi.
TFF 2\'nci Lig\'de mücadele veren İnegölspor, lider Keçiörengücü galibiyetiyle moral buldu. İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, 2-1 yendikleri Keçiörengücü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İç sahada kazanmanın güzel olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, \"Böyle zorlu bir rakibi yendiğimiz içinde tabiî ki sevinçliyiz, mutluyuz. Oyuncularımın aşırı kazanma isteği, mücadelesi, takım disiplini, son dakikaya kadar oyunu bırakmamaları beni memnun ediyor ve çok gurur verici bir şey. \'Bu takım iyi olacak\' diye hep söylüyorum. Mantalite olarak ta iyi konuma geldik. Oyun anlamında iyi konuma geldik.  Rakibin zaten etkili oyuncuları var. Oyunun genelinde de topun onlarda kalması sanki onların daha fazla atak oynamasına sebep oldu ama baktığınız zaman net pozisyonları yok. Yani bizim girdiğimiz gibi net pozisyonları yok. Pozisyon da vermedik, bu da çok önemli\" diye konuştu.
SIKINTILAR DA AŞILDI
\"Takım disiplini, kazanma hırsı üst safhadaydı ve olağan üstü mücadele ettiler. Ben oyuncularımı o açıdan tebrik ediyorum\" ifadesini kullan Murat Yoldaş ayrıca şunları söyledi:
\"Zorlu maçlar oynuyoruz. Her maç zor ama baktığınız zaman zirvede olan takımlarla daha zor gibi gözüküyor maçlar. Tabii bizde o zorlukları aşmak için büyük mücadele veriyoruz. Daha önce sıkıntılarımız da vardı. Onları da aşmış durumdayız. Tabiî ki mutluyuz, güzel bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız maçından başından sonuna kadar takımlarını desteklediler. Yine arkalarında olmaya devam etsinler. Yine söylüyorum. Bu takım arkasından gidilecek bir takım. Gururla arkasından gitsinler desteklesinler. Daha iyi işler yapacaklar inanıyorum. Her zaman için bizden desteklerini esirgemesinler.\"

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