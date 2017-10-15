İnegölspor-Bucaspor: 1-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)
STAT: İnegöl
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Armağan Çekinmez (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx)- İsa Akgöl (xxx), Bilal Özdemir (xxx), Emrah Dağ (xxx), Enes Ata (xxx), Raif Demir (xxx) (Dk. 82 Ahmet Hakan Şahin), Ali Sakal (xxx), Kenan Şahin (x) (Dk. 26 Okan Deniz xxx), Enes Bayır (xxx), Barış Sinan Üstün (xxx) (Dk. 71 Emirhan Aydoğan xx), Murat Şimşek (xxx)
BUCASPOR: Hüseyin Koç (xx)- Zafer Çevik (xx), Onur Alkan (xx), Mehmet İncebacak (xx) (Dk. 86 Hasan Kaşıkara), İbrahim Şirin (xx), İlyas Çakmak (xx), Alpay Aldemir (xx) (Dk. 74 Abdullah Balıkuv xx), Emre Özkan (xx), Uğurcan Yazğılı (xx), Sancar Yıldırım (xx), Saruhan Fındıkcı (xx) (Dk. 61 Burak Aydın xx)
GOLLER: Dk. 27 Emrah Dağ (İnegölspor)
SARI KART: Enes Bayır, Raif Demir, Emrah Dağ, Okan Deniz, Şener Özcan, Emirhan Aydoğan (İnegölspor), İbrahim Şirin, Burak Aydın (Bucaspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Bucaspor’u 1-0 yendi. Maçtan elde edilen 9 bin 500 TL’lik gelir İnegölspor yönetim kurulu tarafından Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.
8\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Raif Demir’in sert şutu kalecide kaldı.
27\'nci dakikada soldan gelişen İnegölspor atağında topla iyi ilerleyen Enes Ata, rakiplerini geçerek meşin yuvarlağı yerden ceza sahası önüne ortaladı. Verilen pasa gelişine vuran Emrah Dağ, topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0.
30\'uncu dakikada Okan Deniz’in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Emrah Dağ’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
42\'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saruhan’ın plase şutu kaleci Şener’de kaldı.
59\'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Sinan Üstün’ün şutu az farkla auta gitti.
77\'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Okan Deniz’in şutu üstten auta gitti.
78\'inci dakikada sol kanattan gelişen Bucaspor atağında Enes Bayır’ın İbrahim Şirin’i ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem penaltıya hükmetti. Penaltı atışında topun başına geçen Zafer’in şutunu kaleci Şener kurtardı.
86\'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Okan Deniz’in ceza sahası dışından sert şutu auta gitti.
Kalan sürede başka gol olmayınca İnegölspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
FOTOĞRAFLI