İnegölspor - UTAŞ Uşakspor: 1-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Alı Rıza Öztürk (xx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Okan Deniz(xx), Taner Yalçın(xx) (Dk 90 Arif Şahin ?), Raif Demir(xxx)(Dk. 85 Osman Torun ?), Serhat Mermer(xx)(Dk. 72 Birhan Vatansever x), Emir Aydoğan(xx), Volkan Altunsoy(xx), Orhan Evci(xx), Yasin Görkem Aslan(xxx), Ahmet Hakan Şahin(xx)
UTAŞ UŞAKSPOR Ersin Aydın(xx), Kerem Çağatay(x) (Dk. 54 Oğuzhan Kayar x), Murat Gürbüz Erol(xx), Nurettin Çağlar(xx) (Dk. 70 Özgen Erdem x), Tayfun Pektürk(xx) (Dk. 90 Oğuzhan Yıldırım ?), Tayfur Emre Yılmaz(xxx), Şemsettin Ender Kılıç(xx), Nuri Melih Mursal(xx), Muhammed Rıdvan Özdemir(xx), Semih Beyaz(xx), Hikmet Balioğlu(xx)
GOLLER: Dk 62 Raif Demir (İnegölspor), Dk 79 Tayfur Yılmaz (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Taner Yalçın, Arif Şahin, Okan Deniz (İnegölspor) Tayfur Pektürk, Nurettin Çağlar, Oğuzhan Yıldırım (Uşakspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı UTAŞ Uşakspor’la 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla ceza sahasına giren Okan’ın vuruşunda top kalecinin elinden kaçınca Ahmet Hakan’ın müdahalesi sonucu, hakem faulü işaret etti.
16\'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Serhat’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Taner’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
41\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Serhat’ın pasında Emirhan’ın sert vuruşu kale direğinin sol yanından az farkla auta çıktı. İlk yarı golsüz sonuçlandı.
49\'uncu dakika gelişen inegölspor atağında topla buluşan Orhan’ın ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.
50\'nci dakikada ise İnegölsporlu Raif çalımlarla girdiği ceza sahası içinde verdiği pasta Ahmet Hakan Şahin’in vuruşu üstten auta çıktı.
62\'nci dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolde Raif’in vuruşu golü getirdi. 1-0
79\'uncu dakikada gelişen Uşakspor atağında Semih’in ceza sahası solundan ortasında topla buluşan Tayfur’un vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
88\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Osman’ın sol kanattan ceza sahasına şutunda Ahmet Hakan dokunamadı, top auta çıktı.
Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.
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