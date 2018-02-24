İnegölspor - Sarıyerspor: 2-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Yakup Bulut (xx), Hakan Betaş (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Kemal Hastürk(xxx), İsa Akgöl(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Emrah Dağ(xxx), Raif Demir(xxx), Cengiz Ötkün(xx), Ali Sakal(xx) (Dk. 30 Uğur Parlak xx) (Dk. 46 Enes Ata), Emirhan Aydoğan(xxx), Enes Bayır(xxx), Ahmet Hakan Şahin(xxx) (Dk. 88 Barış Sinan Üstün ?)

SARIYERSPOR: Kubilay Anteplioğlu(xx), Serkan Yalçın(xx), Sinan Turan(x) (Dk. 53 Ali Zorlu x), Yaser Yıldız(xx), Erkut Tekinsoy(xx), Emrah Uzun(x) (Dk. 78 Kerem Çalışkan x), Fırat Sezer(xx), Yusuf Yalçın Arslan(xx), Alim Harlak(xx), Fatih Kara(xx), Bertul Kocabaş(xx)

SARI KART: Kemal Hastürk(İnegölspor), Kerem Çalışkan (Sarıyerspor)

GOLLER: Dk. 41 Cengiz Ötkün, Dk. 76 Raif Demir (Pen) (İnegölspor), Dk. 33 Alim Harlak (Sarıyerspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyerspor\'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3\'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Raif, Ahmet Hakan ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Raif’in yerden şutunda kaleci Kubilay gole izin vermedi.

9\'uncu dakikada gelişen Sarıyer atağında Bertul’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Şener kornere çeldi.

11\'inci dakikada Enes’in sağdan ortasında ceza sahasın içinde topla buluşan Emirhan’ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.

16\'ncı dakikada Alim, sol kanattan çık çalımlarla İnegölspor ceza sahasına girdi. Alim’in yerden ortasında araya giren İnegölspor defansı son anda müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

18\'inci dakikada gelişen kontra atakta Alim’in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Yaser’in şutu üstten auta gitti.

24\'üncü dakikada gelişen İnegölspor kontra atağında atılan uzun topta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz’in şutu az farkla auta gitti.

33\'üncü dakikada gelişen Sarıyer atağında Yasin\'in pasında ceza sahası içerisinde Alim topla buluştu. Alim’in sert vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-1.

41\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında Raif ile kısa paslaşmada topla buluşan Cengiz’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

59\'uncu dakikada gelişen inegölspor atağında sağ kanattan İsa’nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Hakan’ın vuruşu az farkla auta gitti.

71\'inci dakikada Raif’in pasında sağ kanattan Cengiz’le gelişen atakta, Cengiz’in ceza sahasının dışından şutu kalecide kaldı.

76\'ncı dakikada İnegölspor atağında ceza sahasına giren Enes Ata’nın Yusuf Yasin tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını işaret etti. Raif’in penaltı atışıyla İnegölspor öne geçti: 2-1.

Karşılaşma İnegölspor\'un 2-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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