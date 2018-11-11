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Spor

İnegölspor - Sakaryaspor maçı öncesi tansiyon yükseldi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) -  İnegölspor - Sakaryaspor maçı öncesinde polis ile konuk ekibin taraftarı arasında gerginlik çıktı

11 Kasım 2018 16:50

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) - 
İnegölspor - Sakaryaspor maçı öncesinde polis ile konuk ekibin taraftarı arasında gerginlik çıktı.
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'taki İnegölspor-Sakaryaspor maçı öncesinde istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşmaya dakikalar kala biletleri olmadığı için stadyuma alınmayan taraftarlar ile polis arasında gerginlik çıktı. Tansiyonun artması üzerine olay yerine TOMA sevk edilirken, polis güçlükle taraftarı uzaklaştırdı. Yaşanan bu gerginlik sonrası kalabalık grup dağıtılırken, bileti olmayan taraftarlar stadyuma alınmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gerginlik anları
-Polisin gerginliği yatıştırması

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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