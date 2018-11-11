İnegölspor - Sakaryaspor: 0-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Hidayet Zeybek (xx), Kadir Kantekin (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Okan Deniz(xx) (Dk. 83 Ozan Pekdemir ?), Taner Yalçın(xx), Raif Demir(xx), Serhat Mermer(xx), Emirhan Aydoğan(xx), Volkan Altunsoy(x), Orhan Evci(xx), Yasin Görkem Arslan(x), Ahmet Hakan Şahin(x) (Dk. 69 Yaşar Çetin(xx)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan(xxx), Canberk Ömer Özdemir(xx), Serkan Odabaşoğlu(xx), Berk İsmail Ünsal(xx) (Dk. 83 İlyas Çakmak xx), Umut Sözen(xx) (Dk. 62 Alper Tursun x), Savaş Taga(xx), Ümit Yasin Arslan(xx), Dilaver Güçlü(xx) (Dk. 76 Burak Bekaroğlu xx), Zahit Fındık(xxx), Ferit Erişçi(xxx), Berkay Can Değirmencioğlu(xxx)

SARI KARTLAR: Taner Yalçın, Orhan Evci, Gökhan Kurumuş, Raif Demir (İnegölspor), Zahit Fındık, Savaş Taga, Canbert Özdemir (Sakaryaspor)

GOL: Dk. 1 Serkan (Sakaryaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 12\'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor\'a 1-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1\'inci dakikada Sakaryaspor öne geçti. Maçın henüz 10\'uncu saniyesinde kaleciye yapılan geri pasın kısa düşmesiyle topa ulaşan Sakaryasporlu Serkan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

26\'ncı dakika da gelişen İnegölspor atağında Serhat\'ın ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta çıktı.

36\'ncı dakika da gelişen Sakaryaspor atağında Umut\'un ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

44\'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Raif\'in ara pasında topla buluşan Ahmet Hakan\'ın vuruşu auta çıktı.

62\'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası 6 pasta topla buluşan Raif\'in vuruşunu kaleci çıkardı.

69\'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında sağ kanattan Yaşar\'ın ortasında defanstan seken top Raif\'in önünde kaldı. Raif\'in vuruşunda defanstan dönen topa Serhat\'ın vuruşunda üst direkten döndü.

Sakaryaspor, mücadeleyi 1-0\'lık skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

