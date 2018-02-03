İnegölspor - Menemen Belediyespor: 2-1

Yavuz YILMAZ / İNEGOL,(BURSA),(DHA)-

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş(xxx), Ogün Kamacı(xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx)- Kemal Hastürk(xxx), İsa Akgöl(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Okan Deniz(xx) (Dk. 62 Cengiz Ötkün xxx), Emrah Dağ(xx) (Dk. 46 Uğur Parlak xx), Enes Ata (xxx), Ali Sakal (xxx), Anıl Şahin (xxx), Barış Sinan Üstün(xxx), Kaan Aygün (xx) (Dk. 84 Ahmet Hakan Şahin x)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram Olgun(xx), Cihan Can(xx), Veli Çetin(xx), Taşkın Çalış(xx), Mustafa Şen(xxx), Samet Günhan(xx) (Dk. 75 Yıldıray Koçal xx), Yasin Güreler (xx), Murat Erdemir (xx), Semih Ceylan (xx) (Dk. 83 Aytaç Deniz x), Samed Ali Kaya (xx) (Dk. 61 Ozan Papaker xx), Kerem Bulut (xx)

SARI KART: İsa Akgün, Kemal Hastürk, Uğur Parlak, Enes Ata (İnegölspor), Veli, Taşkın, Ozan (Menemen Belediyespor)

GOLLER: Dk.19 Kaan Aygün, Dk. 58 Okan Deniz (İnegölspor) - Dk. 22 Mustafa (Menemen Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta İnegölspor, evinde ağırladığı Menemen Belediyespor’u 2-1 yendi.

10\'uncu dakikada soldan gelişen İnegölspor atağında Kaan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış’ın şutu defanstan döndü.

12\'nci dakikada gelişen Menemen atağında ceza sahası içine atılan uzun pasta Kerem’in indirdiği topa gelişine vuran Samet’in şutu üstten auta gitti.

19\'uncu dakikada Barış’ın sağdan kullandığı serbest vuruşta Kemal’in kafa vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Kaan, İnegölspor’u öne geçirdi: 1-0.

22\'nci dakikada soldan gelişen Menemen atağında Samed’in ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa’nın yerden şutu filelerle buluştu: 1-1.

27\'nci dakikada sağdan gelişen Menemen atağında Mustafa’nın sert şutu yandan auta gitti.

31\'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Yasin’in yakın mesafeden kafa vuruşunu Şener çizgiden çıkardı.

39\'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taşkın’ın şutu üstten auta gitti.

40\'ıncı dakikada soldan gelişen Menemen atağında Samed’in pasında ceza sahası içinde Samet’in gelişine vuruşu üstten auta gitti.

43\'üncü dakikada Yasin’in soldan ortasında ceza sahası içinde boşta kalan Mustafa’nın vuruşu üstten auta gitti.

53\'üncü dakikada defanstan kurtularak kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem’in şutu kaleci Şener’den döndü. Boşta kalan topu İnegölspor defansı uzaklaştırdı.

58\'inci dakikada İsa’nın soldan ortasında topa iyi yükselen Okan’ın kafa vuruşunu kaleci Bayram son anda çeldi. Yan hakemin uyarısında Bayram’ın topu kale içinden çıkardığını öğrenen orta hakem Çağdaş Altay, golü verdi ve İnegölspor bir kez daha öne geçti: 2-1.

78\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz’in şutu yandan auta gitti.

90\'ıncı dakikada İsa’nın sol kanattan yerden yaptığı ortaya ön direkte gelişine vuran Enes’in şutu filelerle buluştu. Enes’in golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Kalan sürede başka gol olmazken İnegölspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

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