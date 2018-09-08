İnegölspor - Gaziantepspor: 3-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Sezgin Altun (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Kemal Hastürk (xxx), Raif Demir (xxx) (Dk. 83 Cengiz Ötkün xx), Serhat Mermer (xxx), Emirhan Aydoğan (xxx), Yusuf Serdar Çoban (xxx) (Dk. 73 Yaşar Çetin xxx), Birhan Vatansever (xxx), Osman Torun (xxx), Özer Ozan Pekdemir (xxx), Volkan Altınsoy (xxx), Orhan Evci (Dk. 53 Gökhan Kurumuş)

GAZİANTEPSPOR: Adnan Karabulut (xx), Erdal Ahmet Özdemir (xx) (Dk. 52 Mustafa Emirhan Özyaşar xx), Serhan Yılmaz (xxx), Müslüm Talşik (xx), Ahmet Olgun (xx) (Dk. 81 Mehmet Sait Üzümcü xx), Hasan Genç, Deniz Solmaz (xx), İlker Günaslan (xx), Gökhan Çamur (xx), Cuma Furkan Özyaşar (xx) (Dk. 25 Muhammed Ersin Oğuz xx), Mustafa Bayram Çakır (xx)

GOLLER: Dk. 31 Yusuf Serdar Çoban, Dk. 60 Raif Demir, Dk. 90 Yaşar Çetin (İnegölspor) - Dk. 72 Serhan Yılmaz (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Kurumuş, Volkan Altınsoy (İnegölspor) - Gökhan Çamur (Gaziantepspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi İnegölspor, sezonun ilk iç saha maçında Gaziantepspor’u 3-1 geçerek 3 puana uzandı.

8\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emirhan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Raif Demir’in sert şutu yandan auta gitti.

31\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emirhan’ın şutunda kaleciden dönen topu önünde bulan Yusuf Serdar, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.

50\'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan’ın şutu üstten auta gitti.

56\'ncı dakikada gelişen Gaziantepspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Emirhan’ın şutunu kaleci Şener son anda uzaklaştırdı.

60\'ıncı dakikada sol kanattan gelişen İnegölspor atağında Emirhan’dan topu alarak ceza sahası sol çaprazından sert bir şut çıkaran Raif Demir, durumu 2-0’a getiren golü kaydetti.

64\'üncü dakikada Birhan’ın aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Raif’in şutu yandan auta gitti.

71\'inci dakikada Emirhan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Volkan’ın şutu direkten auta gitti.

72\'nci dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Serhan’ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Şener’in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-1.

76\'ncı dakikada sol kanattan gelişen İnegölspor atağında Emirhan’ın yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yaşar’ın şutu üstten auta gitti.

79\'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Özer’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yaşar, meşin yuvarlağı Raif’e indirdi. Raif’in sert şutu üstten auta gitti.

90\'ıncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Emirhan’ın sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Yaşar, düzgün bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

Kalan sürede başka gol olmazken İnegölspor sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

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