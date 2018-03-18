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Spor

İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 2-0

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) STAT: İnegöl HAKEMLER: Yakup Bakır(xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx), Kemal Mavi (xxx) İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Kemal Hastürk(xxx), İsa Akgöl(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Emrah Dağ (xx) (Dk

18 Mart 2018 20:17

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl
HAKEMLER: Yakup Bakır(xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx), Kemal Mavi (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Kemal Hastürk(xxx), İsa Akgöl(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Emrah Dağ (xx) (Dk. 46 Barış Sinan Üstün xx), Raif Demir(xxx), Cengiz Ötkün(xx) (86 Anıl Şahin xx), Ali Sakal (xxx), Emirhan Aydoğan(xxx), Enes Bayır(xx), Kaan Aygün (xx) (Dk 59 Ahmet Hakan Şahin(xx)
AMED Sportif Faaliyetler: Zülküf Özer(xx), Okan Dernek(x), Ercan Çapar(x) (Dk 56 Timur Kosovalı x), Muhammed Burak Taşdemir(xx), Mehmet Sıddık İstemi (xx), Oğuz Çetinkaya (xx), Muhammed Sercan Türkeri (xx), Ferat Yaşar(xx), Mansur Çalar(xx) (Dk. 81 Cumhur Yılmaztürk ?), Rıdvan Okuş (xx) (Dk 78 Ömer Karancı x), Muhammed Yılmaz (xxx)
SARI KART: Emrah Dağ, İsa Akgöl, Mustafa Güngör (Yedek), Kemal Hastürk, Emirhan Aydoğan (İnegölspor),  Okan Dernek, Ercan Çapar (Amed)
GOLLER: Dk.18 Raif Demir (Pen.), Dk. 67 Cengiz (İnegölspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, 27\'nci hafta maçında evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler\'i 2-0 yendi. İlk yarıda penaltıdan golü bulan İnegölspor, ikinci yarı da Cengiz’in sert ve klas şutuyla galibiyete uzandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18\'inci dakikada İnegölspor atağında Raif ceza alanı içinde yerde kaldı. Penaltı atışını Raif kullandı: 1-0
20\'nci dakikada Cengiz ceza alanına yakın noktada topla buluştu. Vuruşunda Amed savunması çizgiden çıkardı.
24\'üncü dakikada gelişen Amed atağında sağ kanatta topla buluşan Mehmet Sıddık’ın ortasında Okan dönerek vurdu Gökhan K urumuş topun kaleye gitmesini engelledi.
28\'inci dakikada Amedspor atağında Cengiz Oğuz’u düşürdü. Hakem tereddütsüz penaltı verdi. Topun başına geçen Ercan topu üstten auta attı.
31\'inci dakikada Emirhan’ın pasında Emrah ceza alanı içinde topla buluştu. Vuruşunda top kalecide kaldı.
44\'üncü dakikada Emirhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Gökhan müsait gol pozisyonunda topu auta attı.
46\'ncı dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Barış Sinan boş pozisyondaki Cengiz’i gördü. Cengiz müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
67\'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Ali’nin pasında topla buluşan Cengiz’in sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
74\'üncü dakikada yedek kulübesinden hakeme itiraz eden Mustafa Güngör, sarı kart yedi.
Maç İnegölspor\'un üstünlüğü ile sona erdi.

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