İnegöl’deki otoparklara denetim

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nn İnegöl ilçesindeki otoparklar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve İnegöl Şoförler Odası tarafından denetimden geçirildi. Denetimler sırasında otoparklarda atıl durumda çok sayıda araç gördüklerini ifade eden Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, otopark işletmecilerinin ve vatandaşların bu işten mağdur olduğunu belirterek, “Binlerce motosiklet ve araç Türkiye ekonomisine kazandırılmayı bekliyor” dedi.

Ekipler, İnegöl’de faaliyette bulunan Palandöken, Çelik ve İkizler otoparklarını denetledi. Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, “Senede iki kez olmak üzere 6 ayda bir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Şoförler Odası olarak otoparkların rutin kontrolünü yapıyoruz. Kanunen yapılması gereken denetlemeler ama maalesef bu denetlemede gördüğümüz manzara iyi değil, çünkü otoparklarda çok atıl durumda araç var. Bunlara ivedilikle bir çözüm bulunup, bu araçların Türk ekonomisine kazandırılması gerekiyor. Çıkan yasalar, kanunlar maalesef bir yerde tıkanıyor. Bu tıkanıklığın bir an önce açılması için buradan devlet büyüklerimize bir çağrıda bulunuyoruz; bu çirkin görüntülerin artık son bulması gerekiyor. Bu işle iştigal eden arkadaşlarımız da vatandaşlar da bu işten mağdur. Binlerce motosiklet, araç Türkiye ekonomisine kazandırılmayı bekliyor” diye konuştu.

Türkiye genelinde 5 milyon aracın hacizli olduğu için çekildikleri otoparklarda beklediğini ifade eden Korkmaz, “Otoparklarda beklemekten hurdaya çıkmış araçlar var. Bursa’da 30 bin, İnegöl’de de 3 bin civarında araç otoparklarda. Bunların çoğu kullanılamaz durumda. Bu işin çözümü ise şöyle olabilir; İcra dosya sıralamasında birinci ve ikinci sırada olan şahıs alacakları önceden 1 yıl şimdi ise 6 ay içerisinde tazelenmeyenler kanunen düşüyor. Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları üçüncü sırada yer alıyor. Bunların araştırılıp, SGK ve Maliye Bakanlığı tarafından birinci ve ikinci sıradaki tazelenmeyerek düşen sıralar belirlenip bu araçların devlet ekonomisine kazandırılması sağlanmalı. Bu işin hızlanması gerekiyor. 10-15 seneden beri duran araçlar satılıp ekonomiye kazandırılır” dedi.

Bursa Otopark İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı, İnegöl Palandöken ve Çelik Otopark sahibi Güven Korkut ise “Şoförler Odası Başkanımız Bahattin Korkmaz’ın dile getirdiği sorunlardan yıllardır muzdaribiz. İki otoparkımızda 2 bine yakın araç var. Bunların içerisinde 17 yıllık araçlar da var. Bu konuyla ilgili yetkili mercilere birçok kez dilekçe verdik ama bir türlü çözüm bulamadık. Ayrıca otoparklarımızda bulunan araçların yüzde 10’u tüplü. Burada yaşanabilecek bir gaz sıkışması sonucunda meydana gelebilecek olaydan bizler mesul değiliz. Bu çok büyük bir ekonomik kayıp olur. Bu Türkiye genelindeki tüm otoparkçıların ciddi bir sorunudur. Tüplü araçlar trafikten men edildikten sonra ayrı bir ödenek çıkarılarak aracın tüp aksamlarını söktürmemiz lazım, ya da bize ayrı bir ödeme kalemi çıkarmaları lazım. Araçlardaki tüp aksamını çıkarıp, otoparkımızı, çevremizi güvence altına almamız gerekiyor. Herhangi bir olumsuz durumda can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Olursa, felaket olur” diye konuştu.

Bazı araçların 15 - 20 yıldır otoparkta beklediği için çürüdüğünü de belirten Korkut, “Devlet için de zarar, Milli Emlak için de zarar, Hazine için de zarar. Bunların 6 aydan sonra yetkili kurumlar tarafından satışının hazırlanıp, hem Hazineye, hem Mal Müdürlüğüne, hem de vatandaşa peyderpey hakkının verilmesi lazım. Herkesin hakkını alması lazım. Doğru olanı da zaten budur” dedi.



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