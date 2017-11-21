İnegöl'deki Ahıskalılar sürgünü unutmadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- AHISKA Türkleri\'nin Sovyetler tarafından sürgün edilişinin 73\'üncü yıl dönümü nedeniyle İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından anma töreni düzenlendi. Dernek Başkanı Mehmet Taş, törendeki konuşmasının sonunda bugün itibariyle görevi bıraktığını bildirdi.

İnegöl Belediyesi tarafından, Ahıska Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Alanyurt Fatih Mahallesinde yaptırılan \'Ahıska Sürgünü Anıtı ve Parkı\'nda düzenlenen programda, İshakpaşa Cami İmamı Mehmet Nuri Memiş tarafından yapılan duanın ardından konuşan İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş, şöyle dedi:

“Biz Ahıskalılar\'ın tarihinde en önemli yeri olan, dünya tarihine kara leke olarak geçen, yüreklere kanla yazılan kara günümüz, matem günümüzdür. Facialarımızın, acılarımızın, dert ve çilelerimizin başlangıcı, bitmek, tükenmek bilmeyen gurbet yolları, soykırımı içeren zulüm dolu sonu gelmeyen bir yolculuğun başlangıcı. Figan feryatların arşa ulaştığı ama kimsenin görmediği, duymadığı, dünyanın kör ve sağır olduğu bir gündür bu gün. Çocukların yetim, anaların dul, aşıkların vuslata hasret kaldığı gündür bu gün. Hain devletin kendi tebaasına ihanet ettiği, şehit gazilerin sırtından vurulduğu, arzu hayallerin öldüğü, parlak geleceğin karardığı gündür bugün. Vicdanların köreldiği, acıma duygularının öldüğü, mazlum ve masumlara karşı kin ve nefretin hortladığı, cansız bedenlerin vagonlardan ıssız çöllere gaddarca atılan gündür bugün. Bayramların yasa döndüğü, kavim kardeşin birbirlerine hasret kaldığı, mezarların ziyaretten kesildiği gündür bu gün. Ata vatanımızın bağrında yatan atalarımızın mezarlarında kemiklerinin sızladığı gündür bugün.”

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Ahıskalılar\'ın haklarının kazandırılması için 6 yıldan bu yana mücadele ettiğini hatırlatan Taş, konuşmasının sonunda bugün itibariyle görevi bıraktığını duyurdu. 11 yaşında sürgüne maruz kalan Ahıska Türkü Bahadır Vatan, sürgünü anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Kaymakam Ali Akça’nın konuşmalarının ardından katılanlara helva ikram edildi.



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