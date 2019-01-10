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İnegöl'de uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Yavuz ILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 3 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

10 Ocak 2019 16:28

Yavuz ILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 3 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ayyıldız Sokak\'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, ev didik didik arandı. Yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 kısa namlulu tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Yücel B., gözaltına alındı. 

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