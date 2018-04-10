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İnegöl'de türü belirlenemeyen böcek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde türü belirlenemeyen binlerce böcek, çiftçileri canından bezdirdi

10 Nisan 2018 15:53

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde türü belirlenemeyen binlerce böcek, çiftçileri canından bezdirdi. Çiftçiler haşere ilaçları kullanarak böceklerle mücadeleyi sürdürürken Ziraat Odası ekipleri de harekete geçti.
İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi\'nde ceviz üretimi yapan Mustafa Kaplan ağaçlarını ilaçlarken yerde bir poşet gördü. Kaplan poşete yaklaşırken, böcekler uçarak çevreye dağıldı. Çevrede binlerce aynı böcekten olduğunu fark eden Mustafa Kaplan, ilaçlama çalışması yaptı. Böceklerin hangi türden olduğunu çözemeyen Kaplan, böcek ölülerini ve poşeti alıp, Ziraat Odası\'na getirdi.
\'YAKLAŞTIĞIMDA UÇUŞTULAR\'
Olayı anlatan çiftçi Mustafa Kaplan, \"Tarlamdaki ceviz ağaçlarını ilaçlamaya gittim. Tarlada paraşüt şeklinde bırakılmış bir poşet buldum. Poşete yaklaştığımda içerisindeki böcekler uçuşmaya başladı. Ben de sırtımdaki ilaç pompasıyla, ilaç atarak bir kısmını öldürdüm. Sonra da hangi cins olduğunu bilmediğim böcekleri Ziraat Odası\'na getirdim. Keneye de benziyor, patates böceğine de benziyor ama ne olduğunu anlamadık\" dedi.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise bugüne kadar bu tür bir böcek görmediğini söyledi. Çelik, \"Hayatımız tarım sektöründe geçti. Bugüne kadar böyle bir böcek cinsini görmedim. İlk bakışta patates böceğine benziyor gibi, ama o da değil. İlginç bir cins. Bunun içindeki milyonlarca böcek havadan paraşütle atılmış. Elle yapılmış paraşüt gibi paraşüt. Bu memlekette görmediğimiz böcek cinslerini de görmüş olduk. Zaman zaman aramızda da konuşuruz, biyolojik mücadeleyle ilgili. Eskiden patates böcekleri ve farklı böcekler yoktu. Sonradan ülkemizde ortaya çıkmaya başladı. Bunu çiftçimiz fark etmiş. Belki de bunu Türkiye’nin farklı bölgelerine de bıraktılar. Tarım sektörümüzle, bitkisel genetiğimizle de oynayanlar var. Basit bir olay gibi görünüyor ama bu ürünlerimize ve topraklarımıza zarar verebilir. Bu böceklerin örneklerini, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarı\'na göndereceğiz. Böceklerin cinsini ve neye zarar verdiğini öğrenmiş olacağız.\"

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