İnegöl'de PTT görevlisine saldırı kınandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi\'nde, PTT görevlisi Ömer Küçük\'e icra evrakı teslim etmeye gittiği esnaf tarafından yapılan saldırı, Birlik Haber-Sen Bursa Şubesi tarafından basın açıklamasıyla kınandı. Bir kişi icralıksa, vergi borcu varsa bunda postacının günahının olmadığını ifade eden Şube Başkanı Sabri Uğur, \"Kamuda bu gibi şiddet olaylarına karşı tedbir alınmalı ve ağır cezai yaptırımlar getirilmelidir\" dedi.

İnegöl PTT Merkez Şubesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Birlik Haber-Sen Bursa Şubesi Başkanı Sabri Uğur, Diyanet-Sen Bursa Şubesi Başkanı Tevfik Bak, Sağlık-Sen Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın, Diyanet-Sen İnegöl Şubesi Başkanı Ayhan Kızmaz, Birlik Haber-Sen İlçe Temsilcisi Halil İbrahim Yılmaz ile sendika üyeleri ve PTT çalışanları katıldı. İnegöl\'de PTT görevlisine yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Birlik Haber-Sen Bursa Şubesi Başkanı Sabri Uğur, \"Geçtiğimiz cumartesi günü İnegöl PTT Müdürlüğü\'nde görev yapan dağıtıcı arkadaşımız Ömer Küçük, Yeniceköy Mahallesi\'ndeki bir vatandaşa hizmet götürmek ve görevini kurallara göre yapmak isterken, söz konusu vatandaş tarafından darp edilerek, elindeki kalemle önce göğsünden sonra yüzünden yaralanmıştır. Tek suçu görevini kurallara göre yapmak olan postacı arkadaşımızın sağlık durumunun iyi olması ve daha vahim sonuçların olmaması tesellimizdir\" dedi.

Bu saldırının ilk olmadığına dikkat çeken Uğur, şunları söyledi:

\"Zaman zaman vergi ve icra borçlarına kızan kişiler, ilk tepkilerini ve öfkelerini o anda görevini yapmakta olan postacıdan çıkarmaktadır. Yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden görevlerini yapan postacılar zaman zaman tehdit, küfür ve kötü muamelelere maruz kalmaktadırlar. Eskiden mektup ve haber getirmekle çok sevilen postacılar, son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle mektup azalmış ve genellikle sarı zarfları taşıdıklarından, vatandaşla sürekli karşı karşıya gelmektedirler. İşte bu olayda tam olarak bunun son örneğidir. Vatandaşın icrası, vergi borcu varsa bunda postacının ne günahı var. Postacı sadece görevini yapmaya çalışmaktadır. Bizler bu tür olaylara tepki göstererek sadece kınamış olsak da bunun gibi kamuda artan şiddet olaylarına karşı tedbir alınmalı ve ağır cezai yaptırımlar getirilmelidir. Hiç kimse, \'ne istersem yaparım, müşteri her zaman haklıdır\' anlayışı ile kamu görevlisine şiddet uygulayamaz. Aksi halde benzeri olaylar artacak ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacaktır. Artık anlayış değişmelidir. Müşteri her zaman haklı değildir.\"



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