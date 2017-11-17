İnegöl'de özel güvenlik görevlisi canına kıydı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir elektrik şirketine ait trafo istasyonunda çalışan özel güvenlik görevlisi Hüseyin Rehber (35), işyerinde kendi tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki trafo istasyonunda 10 yıldan bu yana özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Rehber, iddiaya göre, saat 16.00 sıralarında, güvenlik odasında başına dayadığı kendi tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan arkadaşları odaya girdiklerinde, Rehber\'i kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Rehber\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekonomik sorunlar nedeniyle canına kıydığı iddia edilen Rehber\'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Hüseyin Rehber’in intihar etmeden önce sosyal medyadan yaptığı \'Önce hayaller ölür, sonra insanlar\' paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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