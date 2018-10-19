İnegöl'de mobilyacılardan yüzde 10 indirim kampanyası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın \'enflasyonla topyekün mücadele\' çağrısına, mobilyanın başkenti Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki mobilya firmaları yüzde 10 indirim kampanyasıyla cevap verdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilyada yüzde 10 indirim kampanyasının startını verdiklerini, kampanyaya 65 firmanın katıldığını açıkladı. İTSO öncülüğündeki kampanyaya 65 firma katıldı. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilyada yüzde 10 indirim kampanyasının startını verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan \'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı\'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, tüm oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, İnegöl olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız.\"



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