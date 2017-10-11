İnegöl'de karayolundan ölümüne geçiş

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde, Bilal Mahallesi sakinleri, Bursa-Ankara Karayolu\'nda karşıdan karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşıyor. Mahalle sakinleri yola acilen alt ya da üst geçit yapılmasını istedi.

İnegöl\'de Bilal Mahallesi sakinleri, Bursa- Ankara karayolunda karşıdan karşıya geçerken büyük tehlike yaşıyor. Üst geçit olmadığı için canlarını tehlikeye attıklarını söyleyen Hüseyin Cerrah, “Karayolunda karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Dağın başında dahi \'Yabani hayvan çıkabilir\' diye levhalar var. Hayvanlara saygısı olanların insanlara saygısı yok mu? Yaşlılar var, çocuklu kadınlarımız var. Zorlukla karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kimi bariyerlerin altından sürünerek kimi üstünden atlayarak geçiyor. Buraya bir üst geçit veya alt geçit yapılmasını istiyoruz\" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmet Yücedağ ise \"Biz yaşlıyız, mahallemizde çok yaşlı insan oturuyor. Karşıya geçerken araçların çarpma tehlikesinin yanı sıra yüksek bariyerleri de aşmakta zorlanıyorlar, hatta bu yüzden karşıya geçemiyorlar. Buraya bir geçit mutlaka yapılmalı\" diye konruştu. Bir diğer mahalle sakini Seyfullah Çakıroğlu da şöyle dedi:

\"Bu yolda karşıya koşarak geçebiliyoruz. Sanki olimpiyatlara katılacağız. Burada her an kaza geçirip sakatlanabilir, hatta ölebiliriz. Akşam saatlerinde hava kararınca sürücüler bizi rahat görmediği için kaza tehlikesi atlatıyoruz. Burada 55 hane var, 200 civarında insan yaşıyor. Karayollarına talepte bulunduk fakat bize yardımcı olmadılar. Belediyeye de başvuruda bulunduk. İnegöl Belediyesi bu konuda bize yardım edecek, diye umutlanıyoruz. Kaza mağduru olmak istemiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlılarımız buradan geçerken büyük tehlike yaşıyorlar. Bu tehlike son bulsun.\"



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