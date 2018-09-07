İnegöl'de iş yerini kurşunlayıp, atölyeyi ateş verdiler

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın, İnegöl ilçesinde kereste ticareti yapan Yusuf Duman\'ın iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanıp, atölyesi yakıldı.

Yusuf Duman\'a ait Yeniceköy Mahallesi\'ndeki iş yerine, saat 04.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlarla ateş ettikten sonra kerestelerin bulunduğu atölye kısmını ateşe verdi. Silah seslerini duyup alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. İş yerinde araştırma yapan jandarma, binanın dış cam ile duvarlarında çok sayıda kurşun izine rastladı. İş yeri sahibi Yusuf Duman\'ın ifadesini alan ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ile saldırganların kimliğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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