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İnegöl'de iki katlı ahşap ev alev alev yandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

25 Kasım 2018 10:20

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre; İnegöl’ün İsaören Mahallesi\'nde ikamet eden Mustafa Kurtuldu’ya ait 2 katlı ahşap evde iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara da sıçrayınca, evde ikamet eden aile zorlukla kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınarak söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri angının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:

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-Evin genel görüntüsü

-İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken

-Detaylar

 

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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