İnegöl'de hamallar arasındaki silahlı kavga: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde hamallar arasında çıkan kavgada Savaş M.(32) silahla yaralandı. Silahlı kavga anı çevredeki işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay saat 18.20\'de İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobille Osmanbey Caddesine gelen 3 kişi, araçtan indikten sonra ismi henüz öğrenilmeyen ve hammal olduğu belirtilen bir kişi ile tartıştı. Çıkan tartışma yumruklaşmaya dönüşürken, tek başına olan kişi bedinden çabancasını çıkartarak, kendisi gibi hammal olduğu belirtilen 3 kişiye ateş açtı. Üç kişiden Savaş M. bacağına isabete eden kurşunla yere yığılırken, beraberinde olan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ise kaçtı. Silahlı kişi kaçan 2 kişiyi kovalarken iddiaya ateş açtığı ancak tek silah sesinden sonra tabancası tutukluk yaptı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirirken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Savaş M., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada saldırı anı ve yaşanan kovalamaca, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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