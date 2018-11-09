T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnegöl'de baraj inşaatının yamacına çıktı, mahsur kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGOL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yapımı devam eden Hocaköy barajı inşaatının yamacına çıkıp, mahsur kalan Yılmaz İ

09 Kasım 2018 22:40

Yavuz YILMAZ/İNEGOL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yapımı devam eden Hocaköy barajı inşaatının yamacına çıkıp, mahsur kalan Yılmaz İ.\'yi (34) jandarma kurtardı.
Yürüyüşe yapmak için İnegöl\'ün Hocaköy Mahallesi\'nde inşaatı devam eden Hocaköy İçme Suyu barajına giden Yılmaz İ., barajın yamacına çıktı. İddiaya göre, İnegöl\'ü yukardan seyretmek için yamacı tırmanan Yılmaz İ., aşağıya inemeyince yakınlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları da yamaca tırmanamayınca durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yılmaz İ.\'yi kısa sürede mahsur kaldığı yamaçtan kurtardı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGOL Bursa DHA BURSAHocaköy barajıYürüyüşeHocaköy MahallesiHocaköySuyuYılmazArkadaşlarıJandarma KomutanlığıOlayFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24