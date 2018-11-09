İnegöl'de baraj inşaatının yamacına çıktı, mahsur kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGOL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, yapımı devam eden Hocaköy barajı inşaatının yamacına çıkıp, mahsur kalan Yılmaz İ.\'yi (34) jandarma kurtardı.

Yürüyüşe yapmak için İnegöl\'ün Hocaköy Mahallesi\'nde inşaatı devam eden Hocaköy İçme Suyu barajına giden Yılmaz İ., barajın yamacına çıktı. İddiaya göre, İnegöl\'ü yukardan seyretmek için yamacı tırmanan Yılmaz İ., aşağıya inemeyince yakınlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları da yamaca tırmanamayınca durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yılmaz İ.\'yi kısa sürede mahsur kaldığı yamaçtan kurtardı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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