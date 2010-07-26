İnegöl'de 3 kişi bıçakla kahvehane bastı: 6 yaralı

T24

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Bir kahvehanede başlayan kavga ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi.Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kahvehaneye ellerinde bıçak ve sopalarla giren üç kişi altı kişiyi yaraladı.İsimlerinin Mehmet Şerif S, Mehmet S ve Şenol S olduğu öğrenilen üç kişi, dün gece saat 23.00 sularında, ellerinde sopa ve bıçaklarla Orhaniye Mahallesi Çinili Cami yanında bulunan kahvehaneye girdi.Kahvehanede bulunan kişilerle yaşanan kavgada, Selahattin O, Metin B, Şaban D ve isimleri henüz belirlenemeyen üç kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 zanlı da gözaltına alındı.Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında yaşandığı belirtilen olay sonrası, yaralı yakınları, İnegöl Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Olaya karışan ailelerden birinin Güneydoğu kökenli olması ve iki kişinin öldüğü haberinin yayılmasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşındı.İnegöl merkezde toplanan yüzlerce kişi belediye binasını taşlarken, bir polis ve zabıta aracı yakıldı, bir banka şubesinin camları kırıldı, ambulanslara taş atıldı; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı.Olayları yatıştırmaya çalışan polis sık sık havaya ateş açarken, ilçenin giriş ve çıkışlarında önlem alındı. Devam eden gerginlik nedeniyle ilçeye Bursa'dan çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.Zanlıların bulunduğu polis merkezi önünde toplanan kalabalıktakilerin büyük bölümü, uzun süren çabaların ardından eylemden vazgeçmeleri için saat 04.00 sularında ikna edildi.Bursa ve ilçelerinden istenen takviye kuvvetler de İnegöl'e geldi. Tüm uyarılara rağmen ikna edilemeyen yaklaşık 250 kişilik bir grup ise çevredeki araç ve binalara verdi. Ambulansların camlarını kıran topluluk, servis aracını ateşe verdi, bir alışveriş merkezinin içine girmeye çalıştı.Gece boyunca yaklaşık 20 polis yaralandı. Bacak ve kollarında yaralar bulunan polislerden dokuzu tedavi için Bursa'ya gönderilirken gözünden yaralanan bir polis memuru da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Vali Harput: Burada bir tuzak varBu arada Bursa Valisi Şahabettin Harput ilçeye geldi ve incelemelerde bulundu.Vali Şahabettin Harput, olayın geri planda destekçisi olan 7 kişinin gözaltına alındığını belirterek, kameralarca tespit edilen kişilerin birer birer evlerinden alınacağını açıkladı.Bu işin öncüsü görülen bir kısım kişilerin aşırı alkollü olmaları, söz dinlememeleri, şuursuzca eylem yapma hevesi içinde olmaları dolayısıyla bunlarla ikna edici mutabakat sağlanamadığını söyleyen Harput, şunları söyledi:''Olaylarda 10'un üzerinde polisimiz yaralandı. Karakolumuza, belediyemize saldırıldı. Bir kısım araçlar tahrip edildi. Camlar kırıldı. Niçin yapıldığının izahı yok. Bir gençlik grubunun yaptığı yanlış, üzüntü vesilesi olmuştur. Olayın gerisinde yanlış anlamaya dayalı provokasyon vardır. Yöneticilerimiz olabildiğince aklıselim çalışmıştır. Olayların daha da büyümesi engellenmiştir. Birçok kişi, bu olayın gerçek yüzü anlaşılınca 'Ya biz ne yaptık,bize hizmet eden devletimizin aracına nasıl saldırdık' diyeceklerdir.''Vali Harput, "Burada bir oyun, bir tuzak vardır'' dedi.