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İnegöl'de 11 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

22 Kasım 2017 17:00

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İnegöl- Bursa karayolu uzun süre trafiğe kapandı.
İnegöl\'ün Kalburt Mevkii\'ndeki kaza, dün akşam Bursa istikametine seyir halinde olan 16 PR 504 plakalı aracın, aniden yavaşlayan önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi.  Bu araçlara arkadan gelmekte olan otomobiller, minibüs, hafif ticari araç ve kamyon çarptı. Toplam 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobil sürücüsü  Abdulsemet Sayhan ile yanında bulunan Eyüp Sayhan yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. İnegöl-Bursa karayolunun uzun süre kapanmasına neden olan toplam zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturmaya başlandı.

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