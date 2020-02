İnegöl Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MODEF Fuarcılık çatısı altında, İnegöl Belediyesi öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İnegöl Ziraat Odası’nın ortaklığında organize edilen 7’nci İnegöl Tarım Fuarı (İNTARF) düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Pazaryeri\'nde (MER-PA) saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla fuarın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bugün tarımın en büyük sorunu girdi maliyetleridir. Mazot, gübre sulama gibi girdi maliyetleridir. Özellikle ilaç anlamında sıkıntı yaşıyoruz, devletimiz bu işe bir el atmalıdır. Bu sene ilaçlara yüzde 50\'nin üzerinde zam geldi. Kırsalda genç nüfusun kalmaması da en büyük sıkıntımızdır. Hayvancılıkta da aynı problemleri yaşamaktayız. Girdi maliyetleri burada da yüksektir. Burada şöyle bir durum var, buradaki en büyük problemimiz süt fiyatlardır. Süt fiyatlarını dengeli tutabilirsek, fiyatı artırabilirsek hayvancılığımızın kalkınacağını düşünüyoruz. Sanayicilere de büyük iş düşüyor, kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Süt para yapmayınca, kesime gidiyor. 5 yıl önce büyük bir hevesle başladığımız İnegöl Alası çiftçimize güzel bir gelir elde ettirdi. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Ama bu güzel ürünümüz Çin çekirdeğinin istilası altında toz duman olmaktadır. Şu anda ay çekirdeğimiz yok olmakta\" dedi.

İTSO ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “İnegöl sanayi şehri ve bunun yanında gerçekten tarım şehri. Fuarımızda tarım ekipmanları, meyvecilik ve meyve fidancılığı ön plana çıkmış vaziyette. İnegöl bir marka olmuş şehir. Biz de artık bundan sonraki süreçte meyvecilik ve meyve fidancılığı yönünde daha da geliştireceğiz. Özellikle ben yeri gelmişken burada söylüyorum son zamanlarda Çin\'den gelen çekirdek aşırı miktarda tüketiliyor. Bizler yerli malına dönmeliyiz ve milli olmalıyız. Türkiye\'de üretilen tercih edilmeli diye düşünüyoruz. Ben tüm halkımızı kendi yeli çekirdeğimizi tüketmeye davet ediyorum” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, “İnegöl bir sanayi şehri, turizm şehri, ancak İnegöl aynı zamanda büyük bir tarım şehridir. Ben bir çalışmamızı duyurmak istiyorum. Çiftçimizin sorunlarını masaya yatırdık. Ana sorunların depolama ve pazarlanma olduğunu görüyoruz. İnegöl Belediyesi olarak bu işin içinde olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin hissedar olacağı bir projeyle tarım konusunda ciddi bir mesafe alacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım fuarının her yıl geliştiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, \"Türkiye\'nin en iyi üreticileri, sanayiciler bu fuarda gövde gösterisi yapacaklar. Gezen, araştıran milletimiz geride kalmaz. Bundan 10 yıl önce bir belediyenin bir tarım fuarı düzenlemesi Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku ve vizyonu ile ilgilidir. Belediyeler sadece rutin işlerle değil, şehrin gelişmesi için fuarlar yapıyor, ikili görüşmeler yapıyor. İnegöl\'de bunu en iyi yapan yerlerden biri” dedi.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı. Dr. Muhammed Adak da, \"Ayçekirdeği ile ilgili bir konu geldi. Talimat üzerine arkadaşlar ile temasa geçtik. Gerekli önlemleri almak için Ticaret Bakanlığımız ile bir araya geleceğiz\" diye konuştu.

Türkiye’nin 1980’li yılları arar duruma geldiğini belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, \" Ülkenin geldiği durum, burada söylenen milli ve yerli kavramlarının çok ötesine gitmiştir. Artık gerçek anlamda birbirimizi dışlayan süreci iteleyip, bu yaman sarmaldan ya hep beraber çıkacağız ya da hepimiz aşağı gideriz. 2 yıl önce burada söyledim, 4 yıldır parlamentoda söylüyorum. Bu gidişat doğru değildir\" dedi.

Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ise Tarım Fuarının hayırlı olmasını temenni etti.

YERLİ VE MİLLİ

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise şunları söyledi:

\"Katıldığım her toplantıda olmazsa olmaz dediklerimizden biri tarımdır. Çünkü Türkiye bir taraftan tarımsal hasılasını artırmak, diğer taraftan küçük işletmeleri desteklemek ve rekabet etmek zorundadır. Bir tarafta büyük, bir tarafta küçük işletmeler. 2005 yılından bu yana Türkiye tarımsal hasıla konusunda Avrupa\'da birincidir. Türkiye son 16 yılda destekleme gördüyse, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın fikirleri iledir. Çiftçimizin ve üreticimizin diğer taraftan tüketicinin de hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Her şeyde olduğu gibi, tarımsal alanda da yerli ve milli üretime güçlü bir şekilde destek vermemiz gerekiyor ve bunu yapıyoruz. Eğer bir vatanınız varsa, bayrağınız da vardır, bahçeniz de vardır. Bir vatanımız yoksa, ne bayrağımız, ne bahçemiz vardır. Bir kere siyaset yapanlar şunu bilecekler. Yerli ve millilik konusunda ben nerede duruyorum diye bakacaklar. Sadece eleştirisel bir yaklaşımla, sadece Recep Tayyip Erdoğan\'a bakarak iyi ya da kötü ayrımı yapmadan, sadece ondan çıktı diye eleştiri yapmak değil. Elbette konuşmamız lazım, ama önce yerli ve milli olmamız lazım. Önce siyaset yerli ve milli olacak.\"

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve katılımcılar fuardaki stantlar gezdiler.

