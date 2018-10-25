İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen \'40. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı MODEF EXPO\', Arap turistlerden yoğun ilgi gördü.

23 Ekim\'de kapılarını açan fuar, 3\'üncü gün de ziyaretçilerin akınına uğradı. 28 Ekim\'e kadar açık kalacak olan mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği fuara, Arap turistler de yoğun ilgi gösterdi. Lübnan’dan gelen iş adamı Adnan Mazlum, Çin\'e ürün gönderdiğini söyleyerek, \"İnegöl’ün diğer ülkelere ve illere göre farkını bu fuarda gördüm. Çok lüks modeller var. Klasik, altın varaklı mobilyaları tercih ediyoruz. Fakat bu fuarda modern mobilyaları da beğendik\" dedi.

\'MODERN MOBİLYALAR ARAP PİYASASINDA\'

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilk 3 gün çok sayıda kişinin fuarı gezdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Fuarımız oldukça güzel gidiyor. Fuarımıza Güney Afrika, Asya, Arabistan’dan ziyaretçilerimiz var. Arap piyasası, bizim çabuk ulaşabildiğimiz piyasa. Güzel bir sinerji sağladık. Önceki yıllarda altın varaklı, daha klasik mobilyaları seçen Arap müşterilerimiz, yine o ürünleri alıyorlar; ama bu fuarla birlikte modern mobilyayı beğendiklerini görüyoruz. Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere modern çizgideki model çeşitlerimiz, artık Arap piyasasında tutuluyor.\"

Avrupalıların ise yıllardan bu yana modern mobilyaları tercih ettiklerini dile getiren Uğurdağ, bu fuarda da modern mobilyaları satın aldıklarını, cevizden yapılmış modern çizgilere sahip ürünleri tercih ettiklerini belirtti. Fuarın henüz 3\'üncü günü olmasına rağmen geçen seneki rakamlara ulaştıklarını ifade eden Uğurdağ, “İlk gün oldukça yoğun bir katılım vardı fuara. Allah\'a şükür geçen seneki fuara göre bu sene de oldukça iyi rakamlara ulaştığımızı görüyoruz. Ziyaretçi niteliğimizi de üstlere çekiyoruz. Kriterleri daha da yukarıya çekersek, fuarımızın başarısı daha da artacaktır\" dedi.

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