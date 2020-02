İnegöl Mobilya ve dekorasyon Fuarı açıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 39. MODEF Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun’un katılımıyla açıldı.

39. MODEF Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açılışına Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, BESOB Başkanı Arif Tak, İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İTSO Başkanı Metin Anıl, MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

\'BU ALAN ARTIK KİFAYET ARZ ETMİYOR\'

Açılışta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, “Ülkemiz 60 günü aşan süredir bir operasyon içerisinde. Ülkemize güney sınırlarımızdan sokulmak istenen terör örgütlerini ve huzurumuzu, birliğimizi bozmak, vatan topraklarını bölmek isteyenlere karşı kahraman Türk askerleri 60 günden fazla süredir operasyon yapıyorlar. Allah onların yardımcısı olsun. İnegöl olarak kendilerini destekliyoruz. Operasyon yapan bir ülke, içerisine terör sokulmak isteyen bir ülke, uzun süredir operasyon yaptığı bölgeye adalet, barış ve kalkınma götürüyor. İşgalci değiliz, emperyal bir düşüncemiz yok. Başka ülke topraklarında, birlik ve bütünlüğünde asla gözümüz yok ama bize müdahil olmak isteyenlere karşı da dimdik bir Türk adaleti ve dirayetini göstermekten kaçınmayız\" dedi. Şahin, şöyle konuştu:

\"Bugün, şu an itibariyle ülkemiz dev bir enerji yatırımının adımını atıyor. Nükleer enerjinin temeli atılıyor. Bunun anlamı çok büyük. Nükleer enerji, geleceğin dünyasına şekil verecek enerji kaynağı. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali temel atma töreni nedeniyle Sayın Bakanımız bugün bu açılışa katılamadı. Güçlü bir siyaset anlayışımız ve liderlik anlayışımız var. Bunu karalamaya çalışanlara karşı da rakamları küçük görmeye çalışanlara da arkamızda aziz ve necip Türk milleti, Türk siyasisi, Türk sanayicisi var diyecek kadar kararlıyız. 780 bin kilometrekare alan içerisinde yaşayan 81 milyonun başarısıdır. Siz takdir etmeseniz de Dünya Bankası 2018’de 4-5 nispetinde büyüyeceğimizi öngörüyor. Her gün yapısal reformlarla hem destek hem kanunlar çıkarıyoruz. 2 hafta önce Çin Mobilya fuarını ziyaret ettik. Orada çok önemli tespitlerimiz oldu. Çin’de bütün dünyanın alıcıları o fuar merkezini ziyaret ediyorlar. Bizim hem birlik, hem İMOS, hem de MODEF çatısı altında Kuzey Afrika, Kore, Güney Afrika ve Hindistan gibi bölgelere gidip pazar araştırmaları yapıp mobilya satabileceğimizin tescilini gördük. Bütün ülkelerin ithalatçıları kendilerine yeni ürünler arıyorlardı. Hem MODEF, hem İMOS başkanımızı tebrik ediyorum. Buralara ihracat yapma kabiliyetimiz var. Ülkenin önüne rakamsal hedefler koyan bir liderimiz var. 5’er yıllık kalkınma planlarıyla bugünlere geldik. 2 trilyon dolar GSMH, 25 bin dolar milli gelir, spor, sanat ve siyasette birçok hedef ortaya koyduk. 2023 hedeflerini belirledik. 2023 olmazsa 2024 ya da 2025’te bu rakamlara ulaşacağız. Bunun temel göstergesi burada bulunan hazirun, çalışan ve düşünen insanlarımız, mobilya fuarına yeni ürünleriyle gelen iş insanlarımızdır. Hepsini tebrik ediyorum. Mobilyada anlaşılmaz bir fiyat artışı olduğu dile getiriliyordu, bunun sebeplerini gelin birlikte bulalım, Ankara’da ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Kime gidilecekse gidelim. KDV ile ilgili imkân sunarsanız sektörü canlı tutarız dediğinizde talebinize karşılık verdik ve piyasa canlandı. Sektör ihtiyaçlarına cevap veren bir hükümet anlayışımız var. İktidara geldiğimizde 300 milyon dolar ihracat yapan mobilya sektörü 3 milyar dolara yükseldiyse hükümetimizin istikrarı bunda önemli rol oynamıştır. Milletimizin ferasetiyle bunu yükseltmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların yarısının desteğini hükümetten alıyoruz. Bunların artırılması için gelin beraber baskı yapalım, sektörü hak ettiği noktaya getirelim. Yeni fuar alanına ihtiyacımız var. Bu alan artık kifayet arz etmiyor. Daha konforlu, lüks alana ihtiyacımız varsa hep beraber daha kararlı bir şekilde çalışalım. İnşallah Türkiye’yi büyütmeye devam ettiğimiz gibi mobilya sektörü de bundan faydalanacak. Bir hayalin peşinde koşmak ve o hayale sahip olmak çok önemli. O hayallerden biri de kongre fuar merkezidir. Büyükşehir destekleyecekse o desteklesin İnegöl destekleyecekse o desteklesin BEBKA destekleyecekse daha çok elini taşın altına koysun. Toplu atan yürekler olarak sindirilmeyecek şekilde bir tutum ortaya koymalıyız. Kazanamayacağımız hiçbir şey yok.\"

Şahin, “İnegöl mobilya sektörünün gelişmesi için yeni tasarımlara ihtiyacımız var. Bunu kurgulayacak altyapıyı cumhurbaşkanımızın desteğiyle açıklayacağız. Yeni ve güzel şeyler olarak. Bizim içimiz müjdeler vermek, ufuklar açmak, hayal kuracak bir zemin hazırlamaktır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetleri önderliğinde bunu yapacak güce sahibiz. Fuarımız helal kazançlar getirsin, katılan tüm firmalara başarılar diliyorum. Bu mobilyaların üretilmesinde, Türkiye’nin en ücra noktalarına taşınmasında emeği geçen lojistikçilere ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

\'KARDEŞ OLALIM\'

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun da “Çok heyecanlıyız. Lütfü Elvan Bakanımız bu fuarı çok önemsemişti ancak bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte özel programlarından dolayı gelemediler. Sizlere selam ve saygılarını gönderdiler. En kısa zamanda İnegöl mobilya esnaflarımızla birlikte olacaklarını belirttiler. Bursa’da güzel şeyler oluyor ve olmaya devam edecek. Bugün İnegöl’de çok özel bir konuyu, mobilyayı tartışıyoruz. Beşikten mezara kadar mobilya insan hayatında bulunuyor. Bu sektördeki ticari sıkıntıları, sektörün dünden bugüne kadar olan gelişimini çok güzel izah ettiler. 39’uncusu yapılan fuar çalışmasının inşallah niceleri yapılır. Ekonomimizin geldiği nokta belli, en iyi dünya ülkelerinden biri olduk\" dedi. Coşkun, şöyle devam etti:

\"Bu gelişmeyi sağlayan sektörler arasında mobilyanın payı çok büyük. İstihdamın sağlanmasında, Türkiye’nin dünyanın dört bir yanında tanıtılmasında mobilyacıların büyük payı var. Mobilyanın başkenti olan İnegöl’de olmak bizim için büyük bir onur. Ben Bingöllüyüm. Bingöl de İnegöl’e aşağı yukarı benziyor. Bu benzerliği bir kardeşliğe dönüştürelim. Bingöl’den mobilyacı esnaf kardeşlerimiz de buradalar. Mobilya sanayicilerimizi Bingöl’e davet ediyoruz. Kalkınma Bakanlığı olarak 11. Kalkınma Planında bu sektörün eksiklerini tartışıyoruz. Sektörün sıkıntılarının giderilmesine yönelik neler yapılabilir konusunda görüşmelerimiz sürecek. Hükümet nezdinde Bakanlıklar olarak bu konuyu masaya yatırıyoruz ve çalışmalarımız sürüyor. Hükümetimizin esnaf ve sanayicimize desteği var. Esnafımız her zaman yapılanı değil yapılmayanı istiyor, hak veriyoruz. Hükümetimizin işi bu. Doğru teşhis koyup iyiye ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Tüm kalkınma planlarının el alınmasında talimatlar veriliyor. Burada aldığımız notları da Bakanımıza ileteceğim. Fuarımızın dünyada hak ettiği şekilde tanıtılması için daha iyi kongre ve fuar merkezlerine ihtiyaç var. Konuşmaktan ziyade iş yapmak lazım. Bu fuarın İnegöl’e yetmediğini görüyoruz. Her gün gelişen sektörümüz esnafı için burada yeni bir fuar çalışması var. Bakanımız da sizlerle bu konuyu masaya yatırmak için burada olacaktı. 15 milyon gibi bir bütçeyi hazırlamış bulunmaktayız. Bütün taraflar taşın altına elimiz koymak suretiyle bu ihtiyacı gidereceğiz. İnşallah bunu en kısa zamanda tamamlayacağız ve esnafımızın hizmetine sunacağız. Emeği olan tüm işçilerimize, tasarımı olan mühendislerimize, dünyanın dört bir tarafında tanıtan işadamlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.\"

Konuşmaların ardından Coşkun’a plaket takdimi yapıldı. Kurdele kesilerek açılışı yapılan fuardaki stantlar tek tek gezilerek, mobilyacılara hayırlı kazançlar diledi.



