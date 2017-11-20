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İnegöl ilçesinde huzur operasyonu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen huzur operasyonunda araçlar, kafeler arandı, kimlik bilgileri soruldu

20 Kasım 2017 01:50

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen huzur operasyonunda araçlar, kafeler arandı, kimlik bilgileri soruldu. 
İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla İnegöl\'dü düzenlenen ve \'Huzur İnegöl\' adı verilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri destek verdi. Narkotik Köpeği \'Alfa\' nın da katıldığı operasyonlarda 200 polis, Yenice, Sinanbey, Cuma, Kemalpaşa ve Osmaniye mahallelerinde araçlar, kafeler ve şahıslar üzerinde aramalar yaptı. 968 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 150 araç arandı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alınırken, 5 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 6 kişiye üzerinde nüfus cüzdanı bulundurmamak suçundan kabahatler kanuna göre para cezası uygulanırken, trafik kurallarına uymayan ve eksik evraklarından dolayı 19 araç sürücüsüne ise 11 bin lira ceza kesildi. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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