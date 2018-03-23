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Spor

İnegöl Belediyespor'da Levent Zoroğlu ile yollar ayrıldı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)  Efeler Ligi'nde mücadele veren İnegöl Belediyespor, antrenör Levent Zoroğlu ile yolları ayırdı

23 Mart 2018 20:49

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA) 

Efeler Ligi\'nde mücadele veren İnegöl Belediyespor, antrenör Levent Zoroğlu ile yolları ayırdı. 
Her ayrılığın hüzünlü olduğunu ifade eden Zoroğlu, \"Her başlangıç güzeldir, Her ayrılık ise bir o kadar hüzünlüdür.  Bugün itibari ile İnegöl Belediyespor kulübünün 2 yıldır gururla yapmış olduğum A Takım antrenörlüğünden yönetim ile yapmış olduğum görüşme sonucunda sevgi ve saygı çerçevesinde sözleşmenin sona ermesinden dolayı ayrılmış bulunmaktayım. Balkan Kupası ile taçlandırdığımız bu birliktelikte başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a, Voleybol Şube sorumlularımıza, yönetimimize, oyuncularıma ve en son olarak bana her daim destek olan sevgili İnegöl halkına ve seyircisine çok teşekkür ederim. Gönlüm her zaman sizinle” dedi.
Zoroğlu, İnegöl Belediyespor ekibi başında görev yaparken Balkan Kupası\'nı almıştı.

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