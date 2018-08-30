İnegöl Belediyespor, Mustafa Susam'ı transfer etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, 1\'inci Lig takımı Payas Belediye 2011\'den smaçör Mustafa Susam\'ı transfer etti.

Transfer çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyespor son olarak kadrosuna smaçör Mustafa Susam\'ı kattı. Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, \"2018-2019 voleybol sezonu için hazırlıklarımıza devam ederken, Mustafa Susam kardeşimizle 1 yıllık sözleşme yapmış bulunmaktayız. Mustafa Susam, 1999 Eskişehir doğumlu. Smaçör mevki oyuncusu. Bundan önce genç milli, ümit milli ve yıldız milli de oynadı. Anadolu Üniversitesi takımında da voleybol oynadı. En son Hatay Payas Belediye\'den bize geldi. İnşallah önümüzdeki sezon İnegöl Belediyespor için ter dökecek. Mustafa Susam\'a İnegöl Belediyespor\'a geldiği için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum\" dedi.

Mustafa Susam ise \"Buraya geldiğim için mutluyum. İmkanları, fırsatları gayet iyi. Bu yaşta böyle bir takımla olmak benim için büyük bir fırsat. İnegöl Belediyespor\'dan ne kadar verim alabilirsem alacağım. Kendim ve ilerisi için burada elimden gelen performansı göstereceğim\" diye konuştu.

Susam, daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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