İnegöl Belediyespor, Mustafa Efe Er'i transfer etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Solhan Spor Kulübü\'nden smaçör Mustafa Efe Er\'i transfer etti.

İnegöl Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kapdan, kulüp tesislerde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, \"Transferlerimize devam ediyoruz. Bugün 1997 doğumlu Mustafa Efe Er arkadaşımızı bünyemize kattık. Teknik heyetimizin raporu doğrultusundaki transferlerimizi bünyemize katmaya çalışıyoruz. Mustafa Efe kardeşim voleybol serüvenine Galatasaray altyapısında başlamış ve Galatasaray altyapısında kaptanlığa kadar yükselmiş, çeşitli mili takım kademelerinde ve genç milli takım kademesinde 6 kez mücadele etmiş. Daha sonra voleybol hayatına Düzce\'de devam etmiş ve geçen yıl 1\'inci Lig kulübü Solhan Spor\'da final oynama başarısı göstermiştir. Kardeşimize İnegöl Belediyespor\'a geldiği için hoş geldin diyoruz. Müsabakalarda başarılar diliyoruz\" dedi.

Mustafa Efe Er ise \"Öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Buraya gelmek hedeflerim arasındaydı zaten. İnegöl Belediyespor\'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Uzun yıllardır Efeler Ligi\'nde mücadele ediyor. Allah utandırmasın. Her şey herkesin gönlünce olsun\" ifadelerini kullandı.

Er, daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu lacivertli renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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