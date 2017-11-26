İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)
SALON: İnegöl Spor Salonu
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xxx), Kadir Girente (xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Çınar (xxx), Gökhan Çatal (xxx), Gazmend Husaj (xxx), Mehmet Almaz (xxx), Niels Klapwijk (xxx), Siarhei Antanovich (xxx), (Caner Dengin (xxx), (L), Anıl Tokat (xxx), Tunç Ayhan (xxx), Ceyhun Tendar (xxx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Yenipazar (xxx), Burak Güngör (xxx), Özkan Hayırlı (xxx), Serhat Coşkun (xxx), Samuel Tuia (xxx), İbrahim Emet (xxx), (Nuri Şahin (xxx) (L), Caner Pekşen (xxx), Görkem Sertel (xxx), Kadir Cin (xxx)
SETLER: 19-25, 23-25, 26-28
SÜRE: 93 dakika (25, 31, 37)
Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor ilk devrenin son karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 0-3 yenildi.
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