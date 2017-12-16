İnegöl Belediyespor: 0 - Maliye Piyango: 3

ŞANLIURFA, (DHA)

SALON: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Erdal Akıncı

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran,Mehmet Almaz, Gazmend, Klapwijk (Caner Dengin, Cansın Hacıbekiroğlu, CansınÇınar, Tunç Ayhan, Anıl Tokat)

MALİYE PİYANGO: Siltala, Gjorgiev, Venno, Kemal Kayhan, MuratKarakaya, Uğur Güneş, (Murat Tokgöz)

SETLER: 21-25, 21-25, 24-26

Kupa Voley Erkekler yarı final maçında Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor\'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Diğer yarı final karşılaşması ise 17:30\'da İstanbul BBSK ile Halkbank arasında oynanacak.