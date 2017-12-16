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Spor

İnegöl Belediyespor: 0 - Maliye Piyango: 3

ŞANLIURFA, (DHA) SALON: Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Erdal Akıncı İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran,Mehmet Almaz, Gazmend, Klapwijk (Caner Dengin, Cansın Hacıbekiroğlu, CansınÇınar, Tunç Ayhan, Anıl Tokat

16 Aralık 2017 20:12

ŞANLIURFA, (DHA)

SALON: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Erdal Akıncı
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Antanovich, İbrahim Ersin Başaran,Mehmet Almaz, Gazmend, Klapwijk (Caner Dengin, Cansın Hacıbekiroğlu, CansınÇınar, Tunç Ayhan, Anıl Tokat)
MALİYE PİYANGO: Siltala, Gjorgiev, Venno, Kemal Kayhan, MuratKarakaya, Uğur Güneş, (Murat Tokgöz)
SETLER: 21-25, 21-25, 24-26

Kupa Voley Erkekler yarı final maçında Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor\'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Diğer yarı final karşılaşması ise 17:30\'da İstanbul BBSK ile Halkbank arasında oynanacak. 

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