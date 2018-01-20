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Spor

İnegöl Belediyespor - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik 3-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA) SALON: İnegöl HAKEMLER: Tuncay Sevim, Ali Bağde İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Ceyhun Tendar, Gazmend, Cansın Çınar, Niels, Mustafa Kırıcı ( Berkay Bayraktar, Antanovich) TKD KUZEY ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GE

20 Ocak 2018 17:55

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Ali Bağde
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Ceyhun Tendar, Gazmend, Cansın Çınar, Niels, Mustafa Kırıcı ( Berkay Bayraktar, Antanovich)
TKD KUZEY ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: Kaan Atmaca, Göktuğ Polat, Ceyhun Ahlat, Mete Güngör, Mehmet Yıldıran, Ali İçmegiz (Doğuş Bayram, Çağatay Durmaz)
SETLER: 25-16, 25-19, 25-18
SÜRE:  63 Dakika (21,21,21)

Voleybol Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik\'i 3-0 yendi.

(FOTOĞRAFLI)

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