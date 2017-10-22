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Spor

İnegöl Belediyespor - Maliye Piyango: 1-3

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA) SALON: İnegöl HAKEMLER: Bülent Bozkurt (xx), Kadir Girente (xx) İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Çınar(xx), Gökhan Çatal(xxx), Gazmend(xxx), İbrahim Ersin Başaran(xx), Niels(xx), Antanovich(xx), (Caner Dengin(xx), Berkay Ba

22 Ekim 2017 21:23

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Bülent Bozkurt (xx), Kadir Girente (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Çınar(xx), Gökhan Çatal(xxx), Gazmend(xxx), İbrahim Ersin Başaran(xx), Niels(xx), Antanovich(xx), (Caner Dengin(xx), Berkay Bayraktar(xx), Cansın Hacıbekiroğlu(xx), Anıl Tokat(xx), Tunç Ayhan (xx))
MALİYE PİYANGO: Mihajlo (xxx), Kemal Kayhan(xxx), Oliver(xxx), Halil İbrahim Yücel(xxx), Uğur Güneş(xxx), Gjorgi(xxx) ( Murat Tokgöz(xx), Arslan Ekşi(xx), Yüksel Sercan Bıdak(xxx), Murat Karakaya(xxx), Ömer Dur(xxx))
SETLER: 23-25, 23-25, 39-37,  19-25
SÜRE: 127 dakika ( 25, 28, 45, 25 )

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi\'nde 6\'ncı hafta maçında İnegöl Belediyespor, sahasında Maliye Piyango\'ya 3 - 1 mağlup oldu.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada son sayılardaki üstünlüğüyle gülen taraf konuk ekip Maliye Piyango oldu. Özellikle 23-25\'lik skorlarla kazandığı ilk iki setin ardından üçüncü set 45 dakika sürerken, tie-break sayılarında İnegöl Belediyespor 39-37 kazandığı bu setle birlikte maça tutundu. Ancak, dördüncü sette maça ağırlığını koyan Maliye Piyango, 19-25 kazandığı bu set sonrası Bursa\'dan galibiyetle döndü.

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