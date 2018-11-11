İnegöl Belediyespor - Maliye Piyango: 0-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali Bağde
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall ( Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkan Bozan, Berkant Hızarcı, Cansın Çınar, Efe Er)
MALİYE PİYANGO: Osman Çağatay Durmaz, Georgi, Nicolas, Sercan Yüksel Bıdık, Jhon, Halil İbrahim Yücel (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Görkem Sertel)
SETLER: 21-25, 22-25, 23-25
SÜRE: 87 dakika (26, 33, 28)
Voleybol Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı Maliye Piyango\'ya 3-0 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)