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Spor

İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA) (DHA) - SALON: İnegöl Spor HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er) İSTANB

22 Aralık 2018 21:20

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA) (DHA) -
SALON: İnegöl Spor
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin,Caner Pekşen, Kadir Cin)
SETLER: 25-20, 17-25, 22-25, 25,18, 13-15
SÜRE: 126 dakika ( 26, 25, 31, 26, 18)
İnegöl Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1\'inci Etabında İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 3-2 mağlup oldu.
Diğer maçta ise Fenerbahçe, deplasmanda Jeopark Kula Belediyesi\'ni 3-0 ile geçti.

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