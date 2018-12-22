İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA) (DHA) -

SALON: İnegöl Spor

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin,Caner Pekşen, Kadir Cin)

SETLER: 25-20, 17-25, 22-25, 25,18, 13-15

SÜRE: 126 dakika ( 26, 25, 31, 26, 18)

İnegöl Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1\'inci Etabında İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 3-2 mağlup oldu.

Diğer maçta ise Fenerbahçe, deplasmanda Jeopark Kula Belediyesi\'ni 3-0 ile geçti.