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Spor

İnegöl Belediyespor - İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: 1-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) (DHA) SALON: İnegöl HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuş İNEGÖL BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı

21 Ekim 2018 22:05

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) (DHA)

SALON: İnegöl
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammed Ertuğrul, Niels, Luke, Fatih Cihan, Caner Çiçekoğlu, Stankovic (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berk Özbek, Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan)
SETLER: 25-18, 23,25, 23-25, 19-25
SÜRE: 114 dakika (26, 29, 33, 26)

TVF Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı İkbal Afyon Belediye Yüntaş\'a 3-1 mağlup oldu.

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