İnegöl Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta : 0 - 3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)
SALON: İnegöl Spor Salonu
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Siarhei Antanovic, Cansın Hacıbekiroğlu, Ceyhun Tendar, Gazmend Husaj, İbrahim Ersin Başaran, Niels Klapwijh, (Caner Dengin (L), Anıl Tokat, Cansın Çınar, Tunç Ayhan, Mustafa Kırcı
GALATASARAY HDİ SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Daudi Okello, Aleh akhrem, Teodar Todorov, Hüseyin Koç, (Onurcan Çakır (L), Can Ayvazoğlu (L), Bogaçhan Zambak, Gazi Metin Ertuğrul
SETLER: 19-25, 29-31, 23-25
SÜRE: 92 Dakika (24,35,33)
TVF Efeler Ligi\'nin 16\'ncı hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İnegöl Belediyespor\'u 19-25, 29-31 ve 23-25\'lik setler sonucunda 3-0 yendi. Tansiyonu yüksek geçen maçta İnegöl Belediyespor Başantrenörü Levent Zoroğlu, hakeme yönelik itirazları neticesinde 3\'üncü sette kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından sarı kırmızılı ekip ligdeki 8\'inci galibiyetini alırken, İnegöl Belediyespor ise 11\'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.
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