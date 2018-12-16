T24 LogoT24 Logo
Spor

İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe: 1-3

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, ilk devrenin son maçında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu

16 Aralık 2018 22:04

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

Voleybol Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, ilk devrenin son maçında evinde Fenerbahçe\'ye 3-1 mağlup oldu.

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ali Bağde
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar, Efe Er)
FENERBAHÇE: Halil İbrahim Kurt, Oğulcan Yatkın, Kevın,Emre Batur, Wouter, Konstanti (Caner Dengin, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu)
SETLER: 25-18,26-28,21-25,18-25
SÜRE: 130 dakika (28,39,35,28)

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖLBURSADHA Voleybol Efeler Ligi BelediyesporFenerbahçeSALONOzanSarıkaya Ali Bağde İNEGÖL BELEDİYESPOR Cansın Hacıbekiroğlu Cepeda Cacic Cüneyt Dağcı Hüseyin Koç Marshall Burak Hazırol Berkay Bayraktar Berkan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24