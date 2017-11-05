İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe: 1-3

5 taraftar gözaltına alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

SALON: İnegöl Spor Salonu

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Yasin Okumuş (xx)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Çınar (xx), Gökhan Çatal (xx), Gazmend Husaj(xxx), Cansın Hacıbekiroğlu (xxx), Niles Klapwijk (xxx), Siarhei Antanovich (xx), (Caner Dengin (xxx), İbrahim Başaran (xxx), Anıl Tokat (xxx), Ayhan Tunç (xxx))

FENERBAHÇE: Guillaume Quesque (xxx), Iurii Gladyr (xxx), Selçuk Keskin (xxx), Alen Sket (xxx), Resul Tekeli (xxx), Metin Toy (xxx), (Mehmet Karataş (xxx), Burak Hazırol (xxx), Oğulcan Yatgın (xxx), Ferhat Akdeniz (xxx), İzzet Ünver(xxx))

SETLER : 26-28, 25-20, 18-25, 22-25

SÜRE: 118 dakika (34, 27, 28, 29 )

KIRMIZI KART: Niels (İnegöl Belediyespor), Gladyr (Fenerbahçe)

EFELER Ligi\'nde Fenerbahçe, deplasmanda İnegöl Belediyespor\'u 3-1 yendi.

Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe\'yi ağırladı. Başa baş geçen ilk seti kaybeden ev sahibi ekip, sonraki seti kazandı. Ancak sarı lacivertliler sonraki iki seti üstünlükle tamamlarken, maçtan da galip ayrıldı. Karşılaşma sırasında Fenerbahçe tribününde taraftarlar arasında çıkan kavgaya emniyet ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışan 5 taraftar gözaltına alındı. 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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