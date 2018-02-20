T24 LogoT24 Logo
Spor

İnegöl Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA),(DHA) -  SALON: İnegöl Spor Salon HAKEMLER : Ali İhsan Gözü (xxx), Ali Bağde (xxx) İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu(xxx), Gökhan Çatal(xxx), Gazmend Husaj(xxx), Mehmet Almaz(xxx), Niels Klapwijk (xxx), Mustafa Kırcı(x

20 Şubat 2018 21:52

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA),(DHA) - 
SALON: İnegöl Spor Salon
HAKEMLER : Ali İhsan Gözü (xxx), Ali Bağde (xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu(xxx), Gökhan Çatal(xxx), Gazmend Husaj(xxx), Mehmet Almaz(xxx), Niels Klapwijk (xxx), Mustafa Kırcı(xxx), Berkay Bayraktar (xxx)(L), Siarhei Antanovic (x), Anıl Tokat (x)
BEŞİKTAŞ: Muhammet Delibaş (xx), Ahmet Tümer (xxx), Mithat Uykan (x), Batuhan Avcı (xx), Muhammet Arslan (x), Onur Soydan (xx), Oguzhan Altıntaş (x)(L), Murat Uc, Ahmet Boz (x), Alican İlker Çakır (x), Baran Yılmaz (x), Serhat Baş (x)
SETLER: 25-14, 25-12, 25-16
SÜRE: 60 dakika (19, 20, 21)

 

Efeler Ligi 21\'inci hafta karşılaşmasında İnegöl Belediyespor evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZSpor Salon HAKEMLERAliGözüAli BağdeBELEDİYESPOR Cansın Hacıbekiroğluxxx GökhanGazmend Husajxxx Mehmet Almazxxx Niels KlapwijkMustafa Kırcıxxx Berkay BayraktarSiarhei AntanovicAnıl TokatMuhammet DelibaşAhmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24