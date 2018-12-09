İnegöl Belediyespor - Arhavi Belediyespor: 3-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) (DHA)
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)
ARHAVİ BELEDİYESPOR: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Roman, Armi (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Murat Karakaya)
SETLER: 26-24, 25-23, 21-25, 25-22
SÜRE: 122 dakika (34, 30, 31, 27)
Voleybol Efeler Ligi\'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu\'nda ağırladığı Arhavi Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti.
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